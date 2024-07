Sénégal: Hôpital général Idrissa Pouye - Dr Ibrahima Sy souligne l'urgence d'augmenter la capacité d'accueil

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a souligné l'urgence d'augmenter la capacité d'accueil et des services de l'hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP), de Grand-Yoff, à Dakar, qui fait face à des difficultés liées à la vétusté de ses infrastructures et au nombre important de malades pris en charge.

"Il y a un besoin de faire évoluer cet hôpital, non seulement en termes de capacité d'accueil, mais aussi en termes de services qui y sont offerts", a déclaré Ibrahima Sy en marge d'une visite inopinée dans cet établissement public de santé, samedi.

Prenant l'exemple du service de la dialyse, le ministre de la Santé a indiqué avoir pris note de la requête concernant l'érection d'un service de néphrologie permettant de prendre en charge un certain nombre de patients en cas d'urgence.

"J'aurai bientôt l'évaluation qu'ils ont eue à faire dans le cadre d'une visite qui a été réalisée ici avant-hier (jeudi). On va travailler avec la direction de l'hôpital, la direction des établissements de santé et un certain nombre de bailleurs qui ont des fonds pour voir ce qu'on peut faire réellement pour que l'hôpital puisse continuer à fonctionner", a-t-il assuré.

D'après lui, il s'agit d'une mesure provisoire en attendant de pouvoir procéder à la réhabilitation de l'hôpital.

%

"L'hôpital est une infrastructure qu'il faut essentiellement préserver", a souligné M. Sy, ajoutant avoir été "marqué" par "l'état" de cet hôpital.

"Il faut le dire, nous croyons que nos malades méritent quand même d'avoir un certain nombre de conditions qui leur permette d'être bien soignés", a estimé le ministre, ajoutant qu"'au départ l'hôpital n'était pas calibré à recevoir autant de monde".

"J'ai même constaté qu'il y a un problème de pénétration de lumière, un problème parfois d'aération, un problème d'humidité. Il faut qu'on essaie de voir comment régler tout cela, parce qu'il faut que les malades soient soignés dans des conditions de sécurité optimale", a t-il lancé.

Ces corrections permettront, selon lui, de "répondre aux normes de soins de santé et de qualité en milieu hospitalier".

Pour le directeur de l'hôpital général Idrissa Pouye, "il y a urgence à réduire le temps d'attente, mais également à augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital".

"Nous sommes le seul hôpital dans la sous-région qui a 14 salles opératoires. Il faut renforcer ces salles afin de pouvoir les rendre fonctionnelles à 100 %. Ce qui réduira effectivement la liste d'attente", a dit Dr Ousmane Gueye.

Il a noté que "l'hôpital a besoin de renforcement en équipements", en plus de "besoins sur le plan des ressources humaines".

"Nous avons du personnel qui doit prendre en charge beaucoup de malades, puisque l'hôpital a toutes les spécialités. Nous avons une capacité d'accueil de 289 lits extensibles à 300 et nous sommes à 1 150 agents", a déclaré le directeur, ajoutant avoir "bon espoir pour la réhabilitation de l'HOGIP, qui demeure une urgence".