Cette année 2024, qui avance lentement mais surement vers son dernier virage, a marqué le sixième anniversaire d'existence de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), cet établissement important créé à la faveur de la mise sur pied de la loi n°18/027 du 14 juillet 2018. A cette occasion, le comité de gestion de cet établissement public a eu l'idée mesurée d'organiser, du jeudi 25 au vendredi 26 juillet, deux journées portes ouvertes. Cet évènement a, en effet, offert l'occasion au public de s'imprégner des efforts constamment déployés pour l'amélioration continue du secteur de la sécurité sociale en RD. Congo. Plusieurs assurés et partenaires sociaux, eux aussi, ont saisi, sans la moindre hésitation, l'opportunité de plonger dans la découverte des services diversifiés que propose, en permanence, la Caisse nationale de sécurité sociale pour le bien-être des populations.

« C'est une bonne très bonne initiative dans la mesure où c'est un domaine qui est très méconnu de l'ensemble de la population. Généralement, on parle des assurances. On confond un certain nombre de choses. Quand l'entité qui est en charge de la prévoyance sociale fait une activité comme ça, c'est très important parce qu'il y a un plus grand monde qui veut se renseigner sur la manière dont quelqu'un peut assurer ses derniers jours par rapport au travail », a avoué un visiteur, au terme d'une gymnastique bénéfique.

%

Ces journées portes ouvertes ont présenté aussi l'occasion aux anciens de la CNSS de retrouver la boite centrale. C'est le cas de M. Thierry Maloba, Chef de Division à la Direction urbaine de Kinshasa-ouest, recruté depuis près de 40 ans, contacté pour fournir des réponses aux préoccupations des visiteurs en ce qui concerne l'assujettissement, un volet essentiel dont les contours échappent, malheureusement, au commun des mortels.

« J'ai été appelé pour expliquer aux travailleurs et employeurs ce que c'est l'assujettissement, aussi le contrôle et recouvrement des cotisations. J'ai 39 ans de service à la CNSS. J'ai travaillé d'abord en qualité d'informaticien. Après, on m'a affecté au contrôle et recouvrement. Quand je suis parti de là, on m'a placé au service Employeur et salarié. C'est ce qui a fait qu'on puisse m'associer dans ces journées portes ouvertes. Chaque année, la CNSS organise ces séances pour informer la population sur sa mission parce qu'on a constaté qu'une grande partie de la population est induite en erreur en qui concerne la sécurité sociale dans notre pays. Nous sommes en train de sensibiliser et de faire passer le message sur le fonctionnement de la sécurité sociale.

La sécurité sociale, elle est riche. Vous y trouverez toutes les branches. La branche qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le vieillissement, qui entraine la pauvreté, isolement, l'abandon, la mort. Pour éviter cela, il faut aller à la sécurité sociale. Tout ce que nous faisons va aboutir à la prise en charge des personnes de troisième âge », a-t-il indiqué, sur place, aux stands, lors de la clôture des activités, devant une équipe solide de reporters de La Prospérité.

Charles Mudiay Kazadi dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi

Pour revenir d'un pas, le lancement des journées portes ouvertes de la CNSS a été marqué par l'allocution de son Directeur Général Charles Mudiay Kazadi. Devant l'assistance, le 25 juillet 2024, il a souligné des succès énormes récoltés pour le bien des congolais.

« Un regard rétrospectif, parfois nostalgique, nous permet d'apprécier à sa juste valeur le chemin parcouru par la sécurité sociale de notre pays, depuis les temps immémoriaux, lorsque s'exprimait dans nos villages, par nos braves ancêtres, la solidarité clanique, valeur cardinale de la vie en société. La sécurité sociale en République Démocratique du Congo a traversé l'ère coloniale, marquée par une profonde discrimination entre les indigènes et les employés non-indigènes, pour s'affranchir finalement de cette ségrégation rétrograde avec l'avènement d'un régime général de sécurité sociale en 1961. Aujourd'hui, à la croisée de chemin, après la promulgation de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, notre sécurité sociale s'affermit de jour en jour », a-t-il démontré, ouvertement, ce jour-là.

Des engagements forts pour une meilleure sécurité sociale en RDC

Il a complété son élan en ces termes : « Les pensions et leurs conditions d'octroi ont connu une cure de jouvence. Le chantier des risques professionnels n'a jamais été aussi ouvert avec l'allongement des délais de déclaration. La branche des prestations aux familles a fait peau neuve avec l'instauration de nouvelles prestations et l'extension des allocations familiales à l'ensemble du territoire national. Oui, nous venons de loin !

Pourtant, le devoir continue de nous appeler, inexorablement. La CNSS s'emploie, dans le respect des normes internationales et suivant les principes de bonne gouvernance édictés notamment par l'AISS et la CIPRES, à remplir ses missions en collectant les cotisations sociales et en les reversant sous forme de prestations, mais également en agissant comme vecteur du développement grâce à des investissements à caractère socioéconomique.

Mais, que vaut une bonne gouvernance sans obligation de redevabilité, sans une sensibilisation accrue des assurés et des partenaires sociaux sur les enjeux du régime, sans une démarche de dialogue social à même d'élaguer les zones d'ombre et de réduire l'ignorance en matière de sécurité sociale, si criante dans notre société ? À quoi sert-il de s'affubler des lauriers si de grands enjeux et défis subsistent devant nous ? Rien ne sera garanti tant que persisteront des inquiétudes sur l'avenir de notre régime, sur la perception qu'en ont les assurés sociaux, sur l'efficacité des stratégies mises en place pour étendre la couverture sociale », a-t-il insisté, dans son allocution marquant l'ouverture des portes à la Caisse nationale de sécurité sociale, placée sous sa direction depuis 2022.