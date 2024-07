*Il s'est tenu le mercredi 24 juillet dernier, au cabinet de travail du Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, une séance de travail entre ce dernier et la délégation intersyndicale de l'Office national des transports (Onatra). Cette séance de travail, axée sur la relance des activités portuaires et des chemins de fer en République démocratique du Congo, s'est étalée sur la subvention et l'intervention de l'Etat dans le partenariat public-privé de la concession du Port Matadi, conformément aux instructions du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'était engagé à doter les entreprises publiques des moyens adéquats en vue de les rendre plus compétitives et viables. Un satisfecit pour l'intersyndicale de l'Office National des Transports (Onatra).

« Nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que le gouvernement, car si cette réunion a eu lieu avec son Excellence Monsieur le Ministre des Finances, c'est sur instruction du Chef de l'État. Et sur le volet social, le Président avait décidé de donner aux travailleurs de l'Onatra quatre mois d'arriérés de salaires », a déclaré Armand Osasse, président de l'intersyndicale de l'Onatra.

« Le jalon est déjà posé, la route à suivre est indiquée. C'est ici l'occasion pour nous de faire un appel à tous les travailleurs de l'Onatra à être prêts le vendredi à 10h devant le bâtiment administratif, car nous venons de gagner. La paie des agents commence à partir de demain, car le gouvernement vient de nous donner les moyens par rapport aux instructions du Président de la République », a-t-il renchéri à la sortie de cet entretien avec le ministre des Finances.

Pour Armand Osasse, Doudou Fwamba vient de démontrer son nationalisme à l'instar de « Patrice Emery LUMUMBA dans sa promptitude à exécuter les engagements du gouvernement pour le bien-être social des agents de l'Onatra et la préservation des emplois au Port de Matadi ».

« Nous sommes très contents, car il a exécuté les instructions du Président de la République en moins d'un mois. J'insiste que plusieurs ministres ont succédé, mais aucun d'entre eux ne s'est exécuté avec cette promptitude » et d'ajouter que l'actuel Ministre des Finances fait honneur au pays, et également au Président de la République.

Selon le président de l'intersyndicale de l'Onatra, au-delà des dispositions prises afin de procéder au paiement des arriérés de salaire des agents de cette entreprise de l'Etat, les efforts sont aussi fournis pour relancer le partenariat Win-Win entre l'Onatra et le groupement Matadi Corridors Terminaux à Conteneurs (MCTC).

De son côté, le Patron des Finances, Doudou Fwamba, s'est dit très heureux de confirmer à l'intersyndicale de l'Onatra l'exécution de l'instruction du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de la modernisation et du renforcement de la performance de l'Office national des transports.

« J'ai l'honneur de recevoir ce jour l'intersyndicale de l'Onatra, la société d'Etat, une très grande société, un fleuron de notre économie, au sein de laquelle l'Etat a cessé d'investir depuis plusieurs années. (...) A l'issue du dernier conseil des ministres, l'autorité suprême a instruit le gouvernement d'apporter une subvention à cette société pour faire face à des besoins en termes de financement, de rémunération et autres charges de cette entité ».

A en croire l'Argentier national, sur le long terme, il s'agit de restructurer et relancer les entreprises publiques.

« Le Chef de l'Etat a insisté pour que le partenariat qui avait été signé à son temps entre l'Onatra et la firme étrangère représentée par sa filiale ici, MCTC, soit mis en oeuvre et que les droits des travailleurs soient sauvegardés, qu'aucun emploi ne soit perdu et que nous puissions investir dans la modernisation de nos infrastructures portuaires. La logistique est l'un des indicateurs qui constitue la rigidité, ajoutant une pression sur le prix des denrées de première nécessité. Si nous investissons dans la logistique aujourd'hui, je crois que nous allons significativement connaître de meilleurs résultats en termes de réduction du prix des denrées de première nécessité », a confirmé le Ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi.