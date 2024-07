Congo-Kinshasa: Axe Kinshasa-Pékin - La Chine réitère son engagement à contribuer au retour d'une paix durable au pays !

Des officiels congolais et chinois ont célébré ce jeudi 25 juillet 2024, à Kinshasa, le nonante-septième (97) anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de la libération de la Chine. La cérémonie s'est déroulée à Fleuve Congo Hôtel, ce cadre apaisant devenu la référence de grands évènements dans la capitale. Ce moment de partage a connu deux allocutions importantes. En premier lieu, c'est le Colonel AN YANJUN, Attaché de Défense près l'Ambassade de Chine, qui a pris la parole. Il a passé en revue différentes étapes de l'histoire de l'armée chinoise et a révélé des progrès réalisés par la Chine pour le maintien de la paix du point de vue mondial.

Le diplomate Zhao Bin, intervenant en second lieu, a eu pour sa part la possibilité de réitérer la détermination de son pays à contribuer à la restauration de la paix en RD. Congo, principalement dans l'Est, où des milliers de congolais continuent à être, injustement, victimes de la guerre imposée par l'armée rwandaise et des groupes armés. Les deux personnalités ont, globalement, passé un message d'espoir en termes d'engagements de l'Empire du milieu à renforcer davantage ses liens d'amitié avec la République démocratique du Congo, aussi bien sur le plan militaire que dans plusieurs autres secteurs.

Vers de nouveaux engagements dans le domaine militaire

« Ces dernières années, les relations entre les armées chinoise et congolaise ont continué de se développer et leur coopération notamment, en matière de donnation des équipements et de formation a apporté des résultats fructueux. Les militaires de nos deux pays se sont ainsi noué par une amitié profonde. La situation sécuritaire actuelle dans l'est du pays est complexe et grave. Les groupes armés illégaux, en particulier le M23 sévissent, nuisant à la souveraineté du pays et dégradant la situation humanitaire sur le terrain. Afin d'atténuer la douleur de la population victime du conflit, la Chine a, dans la mesure de ses capacités, fourni des aides matérielles et financières à la RDC à plusieurs reprises, continué à accroître son soutien aux efforts congolais pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et plaidé en faveur des revendications légitimes de la RDC sur la scène internationale. Sur la question de l'Est du Congo, croyez en nous, la Chine s'est toujours fermement positionnée du côté de l'équité et de la justice », a souligné le diplomate Zhao Bin, dans son mot de circonstance. Il a enchainé par un rappel des engagements qui lient Kinshasa et Pékin, depuis plus d'une année, selon la vision des Président Tshisekedi et Xi Jinping.

L'année dernière, suite à la visite d'État réussie du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, les nouvelles orientations ont été définies pour le développement ultérieur des relations entre la Chine et la RDC et entre les deux armées. La Chine est disposée à travailler conjointement avec la RDC pour la réussite du sommet du FOCAC 2024, et à mettre activement en oeuvre de nouveaux consensus auxquels les deux chefs d'État parviendront lors du sommet en vue d'approfondir les échanges et la coopération entre nos deux pays dans divers domaines, dont militaire et d'écrire ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire du développement militaire de nos deux pays », a-t-il précisé.

Ce qu'il faut savoir de l'Armée chinoise

L'Armée populaire de Libération de Chine est une armée du peuple chinois créée et dirigée par le Parti communiste chinois. Au cours des 97 dernières années, de la lutte armée à la fondation de la République Populaire de Chine, de la résistance aux invasions étrangères à la défense des frontières, du secours aux sinistrés au soutien à la construction du pays, l'Armée populaire de Libération a apporté des contributions imprescriptibles à l'indépendance du pays et à la libération de son peuple, à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi qu'au développement de l'économie nationale et à la garantie de la sécurité des vies humaines.

Sur le plan international, l'Armée populaire de Libération se livre vigoureusement à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité et à la mise en oeuvre par des actions concrètes de l'Initiative pour la Sécurité mondiale proposée par le Président XI Jinping. Elle est une force majeure dans le maintien de la paix mondiale. Elle participe activement au secours internationaux en cas de catastrophe et à l'aide humanitaire. Elle envoie des flottes navales dans le golfe d'Aden pour escorter les navires civils, et expédie des médecins militaires et des navires-hôpitaux à de nombreux pays pour des diagnostics et des traitements des malades. Les contingents de la Mission chinoise de maintien de la paix étant basés à l'Est de la RDC ont, face à une situation sécuritaire de forte complexité, honoré leurs engagements en accomplissant remarquablement toutes les missions affectées par la MONUSCO, ce qui a été hautement salué par le gouvernement congolais et la population du Sud-Kivu. Aujourd'hui, il y a encore 14 observateurs militaires chinois dans l'Est de la RDC qui effectuent diverses tâches de maintien de la paix, a longuement rappelé l'Ambassadeur Zhao Bin.

Allocution de S.E.M. ZHAO Bin,

Ambassadeur de Chine en RDC lors de la Réception pour le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Libération de Chine

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs les généraux et officiers des forces armées de la RDC

Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplomatique en RDC,

Distingués Invités,

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Merci d'être venus parmi nous pour célébrer le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de Libération de Chine. Tout d'abords, permettez-moi de souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les distingués invités et notamment d'exprimer mes meilleures salutations aux officiers des deux armées ici présents.

Aujourd'hui, notre monde, notre époque et notre histoire connaissent des changements sans précédent, et la communauté internationale est confrontée à de multiples risques et défis. Les conflits régionaux, de plus en plus difficiles à désamorcer, risquent de déborder, et les défis globaux non traditionnels se succèdent l'un à l'autre, ce qui ajoute encore plus de complexité à l'architecture sécuritaire internationale.

Dans la décision sur l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise récemment adoptée par le 20e Comité central du Parti communiste chinois lors de son 3e plénum, nous avons réaffirmé le maintien de la direction absolue du PCC sur l'Armée populaire de Libération et l'application approfondie de la stratégie visant à renforcer l'armée grâce à la réforme pour réaliser la modernisation de la défense nationale et de l'armée. La Chine poursuivra comme toujours la voie du développement pacifique et la politique de défense nationale de nature défensive. Il y a 70 ans, la Chine a déjà proposé pour la première fois les Cinq Principes de la Coexistence pacifique, à savoir, le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l'égalité et le bénéfice mutuel, et la coexistence pacifique, qui sont devenus de normes fondamentales que la Chine respecte dans le développement de ses relations avec les autres pays. Dans le futur, elle fera toujours preuve de sens de responsabilité dans les affaires sécuritaires internationales et honorera scrupuleusement ses devoirs et engagements internationaux. En même temps, elle sera comme toujours, sans équivoque sur les questions touchant à ses intérêts vitaux. La Chine doit être réunie et le sera.

Mesdames et messieurs, chers amis,

Vive l'Armée populaire de Libération de Chine !

Vive l'amitié sino-congolaise !

Merci à vous toutes et tous !

DISCOURS DU COLONEL SUPERIEUR AN YANJUN, ATTACHE DE DEFENSE PRES L'AMBASSADE DE CHINE A L'OCCASION DU 97ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'ARMEE POPULAIRE DE CHINE

Messieurs les ministres,

Messieurs les généraux,

Mesdames et Messieurs les Attachés de défense,

Mesdames et Messieurs les officiers des armées, de la police nationale,

Mesdames et messieurs, chers amis, à vos titres et à vos rangs respectifs,

Dans six jours, le 1er du mois d'août, l'Armée populaire de Libération de Chine (APL) soufflera sa 97e bougie. Une journée glorieuse pour l'APL, et une occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur son histoire et un regard perspectif vers son avenir.

L'APL est d'abord une armée révolutionnaire. Elle a été crée par le parti communiste chinois en 1927, à une époque où la Chine souffrait de l'invasion venant des puissances étrangères et était déchirée par les conflits et guerres civiles. Le peuple chinois vivait dans l'humiliation et les misères. Dès sa naissance issue de l'Insurrection de Nanchang le 1er août 1927, cette armée du peuple se dévoue au salut et à la sauvegarde de la patrie. Sous la direction du parti communiste chinois, elle a remporté les victoires de la Guerre révolutionnaire agraire, de la Guerre de résistance contre l'agression japonaise et de la Guerre de Libération. Ces triomphes, résultats des luttes ardues, ont été obtenus grâce à son héroïsme invincible et sa volonté révolutionnaire inébranlable.

L'APL est déterminé à défendre la patrie. Après la fondation de la République populaire de Chine, l'APL a assumé la lourde responsabilité de sauvegarder la souveraineté et la sécurité du pays. En gérant les conflits régionaux avec courage et prévoyance, elle a su toujours créer les conditions pacifiques nécessaires au développement de la Chine.

L'APL est une armée issue du peuple et au service du peuple. Elle place le peuple au centre de ses préoccupations, se tient constamment à ses côtés et se bat sans relâche pour lui. Qu'il s'agisse de secours et d'assistance aux sinistrés lors des séismes, de lutte contre les inondations ou l'épidémie, là où il y a le danger, il y a des soldats de l'APL en première ligne; là où il y a le péril, il y a des soldats de l'APL qui se battent jour et nuit, pour protéger coûte que coûte la vie et les biens du peuple.

L'APL est une armée qui défend la justice et la paix. Depuis l'année 1990 où l'armée chinoise a envoyé ses premiers observateurs militaires à l'international, 50 000 casques bleus chinois ont participé aux missions de maintien de la paix de l'ONU dans plus de vingt pays ou régions, et 17 militaires y ont fait le sacrifice ultime. A l'heure actuelle, 1700 casques bleus chinois exercent leur fonctions dans six missions onusiennes en Afrique et au Proche Orient. Le premier contingent chinois de maintien de la paix est arrivé en avril 2003 en République démocratique du Congo. 6000 casques bleus chinois ont déjà effectué des missions de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En mai cette année, conformément au plan d'évacuation de la MONUSCO, le 27e contingent des casques bleus chinois a achevé sa mission. Lors de son retrait, il a fait aux FARDC un don d'équipements et de matériel d'une valeur de 7 millions de dollars. De plus, l'APL a monté une troupe de réserve de maintien de la paix forte de 8000 personnes, qui sont prêtes à s'engager en bref délai. La Chine est ainsi devenue le premier contributeur en casques bleus parmi les cinq membre permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le bâtiment hôpital Arche de paix de la marine chinoise effectue actuellement une visite aux plusieurs pays africains, pour répondre aux besoins médicaux des populations locales. De la fin juillet à la mi-août de cette année, l'armée chinoise organisera un exercice conjoint antiterroriste, sous le nom de code Paix et Union 2024, avec les armées Tanzaniennes et Mozambique.

Dans la nouvelle ère, l'armée du peuple, à la lumière de la conception du président XI Jinping sur la montée en puissance de l'armée, a fait d'énormes progrès en termes de sa propre modernisation. Elle est en train de se faire une armée forte et puissante, par des efforts d'amélioration continus sur tous les plans: idéologie, technologie, ressources humaines, et en se dotant des mécanismes de réaction et de commandement plus flexibles et plus efficaces, des nouvelles capacitées opérationnelles, et des moyens matériels plus performents.

Mais la Chine poursuivra inébranlablement la voie du développment pacifique et la politique de défense nationale de caractère défensif. Il y a deux ans, le préssident XI Jinping a proposé l'Initiative pour la sécurité mondiale, qui vise à créer une nouvelle voie vers la sécurité commune, une voie du dialogue plutôt que de la confrontation, du partenariat plutôt que de l'alliance ou du bloc, de la coopération gagnant-gagnant plutôt que de la somme nulle. Cette initiative offre une nouvelle approche pour s'attaquer aux causes profondes des conflits internationaux, et pour résoudre les problèmes de sécurité auxquels l'humanité est confrontée. Dans cet esprit-là, l'APL continue d'oeuvrer à approndir les échanges et les coopérations avec les armées des autres pays et participera activement au maintien de la sécurité internationale et régionale, afin d'apporter plus d'énergie positive à la défense de la paix et de la stabilité mondiales.

Mesdames et messieurs,

L'année 2024 marque le 52e anniversaire de la normalisation des relations sino-congolaises. En tant qu'élément important des relations bilatérales, les relations entre nos deux armées ont beaucoup progressé ces dernières années. Dans ce cadre-là, l'APL entend, de concert avec l'armée congolaise, intensifier nos échanges et coopérations, afin d'enrichir davantage le partenariat stratégique global Chine-RDC au profit de nos deux pays. Personnellement, je vous assure que Je ne ménagerai aucun effort dans ce sens, afin de contribuer à porter les relations entre nos deux armées à un niveau plus élevé.

Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée.