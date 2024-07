Congo-Kinshasa: Des morts gratuites !

Un weekend saignant, ce samedi 27 juillet dernier au stade de Martyrs de Kinshasa, à la suite du concert du chanteur Mike Kalambay. Plus de 100 000 personnes dans un stade dont la capacité est limitée à près de 80.000 places, 9 morts et 19 blessés. Ne fallait-il s'en tenir au nombre de billets pour se rendre compte qu'il y aurait risque non seulement de dégrader cette infrastructure sportive mais bien plus des éventuels cas de décès ?

Gouverner, c'est, pourtant prévoir, dit-on. La police dispose-t-elle des unités aguerries pour l'encadrement de ce genre d'évènement ? Autant de questions après ces cas de décès qu'on pouvait bien éviter. Comme si les tueries des ADF, du M23, des Kuluna, des morts par noyade ne suffisaient pas pour que le pouvoir public prennent des mesures conséquentes et durables.

Sous le coup de l'émotion, il y a toujours des décisions de l'autorité compétente pour sanctionner mais après, les mêmes habitudes reprennent sans que personne ne s'en émeuve. On ne semble pas tirer les leçons du passé en RDC ou ailleurs à travers le monde.

Qu'à cela ne tienne, le gouvernement congolais a interdit jusqu'à nouvel ordre l'organisation de toutes les activités extra sportives aux stades de Martyrs et Tata Raphaël. Par ailleurs, tous les frais liés à l'enterrement des victimes de ce concert sont à la charge de l'Etat congolais. Pour sa part, l'organisation, le label Maajabu indique avoir pris une assurance pour couvrir les charges de tout incident.

Il est, cependant, vrai de reconnaître que ce premier drame auquel le gouvernement Suminwa est confronté depuis son avènement, ne peut pas pour autant l'exonérer au regard du principe de la continuité de la gestion de la chose publique. Il doit donc assumer.

La RDC ne dispose pas de grandes salles de spectacles qui peuvent rivaliser avec le stade de Martyrs ou Tata Raphaël. L'aréna de Kinshasa encore en construction avec ses 20.000 places reste toujours limitée. Il faut prendre en compte que Kinshasa, c'est près de 17 millions d'habitants. Les spectacles musicaux sont parmi les événements qui drainent du monde.

L'autorité publique ne doit pas se contenter de subir les évènements mais bien plus d'anticiper sur les éventuels débordements. Pour ce, les signaux étaient clairement émis après de premiers concerts de Fally Ipupa et Ferré Gola. Malheureusement, pour cette fois, tous les rendez-vous sont compromis surtout le festival international de Kinshasa (Festigola) prévu du 2 au 4 août ainsi que « le double stade de martyrs » de Fally Ipupa, le 10 et le 11 août prochains.