Congo-Kinshasa: Assainissement de la Capitale, l'AFD prête à accompagner Kinshasa

L'Agence Française de Développement a dépêché à Kinshasa une délégation, conduite par sa directrice en République Démocratique du Congo, Safia Ibrahim, pour rencontrer, jeudi 25 juillet dans son cabinet de travail, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Dans leur entretien, ils ont évoqué le renforcement de leur coopération pour l'épanouissement de différents secteurs de la ville de Kinshasa. Un cadre d'échange salué par les deux parties.

Au sortir de l'audience, la directrice de l'AFD a réitéré la détermination de l'agence à accompagner le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa dans l'amélioration de la qualité de la vie des Kinois.

«C'était une rencontre pour parler des priorités du gouvernement provincial. L'Agence Française de Développement, que j'ai l'honneur de diriger, est un partenaire de la ville de Kinshasa, donc il était essentiel d'entendre les orientations du gouverneur. La France, via l'AFD, accompagne le plan d'actions de la province. On a parlé de la sécurité, du numérique, de l'assainissement, etc.», a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de son protocole d'accord avec la République Démocratique du Congo, l'Agence française de développement veut apporter son soutien indéfectible au gouvernement provincial, en vue de permettre à celui-ci de relever les défis auxquels est confrontée la ville de Kinshasa.

«Nous avons un protocole avec la RDC. Ce protocole mobilise l'argent du contribuable français et l'argent du contribuable congolais, parce que nous utilisons des instruments prêts et dons, mais également européens, car, nous avons des financements de l'Union européenne, dans une seule finalité, celle d'appuyer le pays à atteindre son plan national de développement, en priorisant l'éducation, l'aménagement du territoire, et en utilisant le sport. On est à la veille de l'ouverture des jeux olympiques, et on est en train de monter la stratégie. Pour l'AFD, le sport est un moyen de développement et un accélérateur d'investissement solidaire », a dit Safia Ibrahim.

Par ailleurs, la directrice de l'AFD s'est réjouie de l'engagement de l'autorité urbaine à redorer l'image de Kinshasa, capitale congolaise, et sa disponibilité à poursuivre la coopération avec l'agence notamment, dans le cadre du projet d'aménagement et réhabilitation de six (6) terrains pour accompagner le sport féminin.

Pour rappel, la population kinoise attend toujours l'investiture du gouvernement Daniel Bumba. C'est depuis le 1er juillet que l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait clôturé sa session ordinaire du mois de mars.