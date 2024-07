Congo-Kinshasa: Come-back de la visite de Tamara Vučić, Première dame de la Serbie

*La Première Dame de la Serbie, Tamara Vučić, a atteri à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo le lundi 22 juillet 2024 dernier via l'aeroport international de N'djili pour un séjour de 48 heures. A son arrivée, elle a été accueillie par la Première dame congolaise Denise Nyakeru Tshisekedi. Son séjour a visé à s'inspirer du leadership de la distinguée Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et d'explorer des possibilités de partenariat notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation de la femme ainsi que dans lutte contre les VGB. Cette visite avait aussi pour but, le raffermissement des liens d'amitié entre Belgrade et Kinshasa.

D'entrée de jeu, la journée du mardi 23 juillet a été marquée par une visite au Musée national où la Tamara Vučić s'est offerte un moment d'immersion dans la culture congolaise. Une visite guidée qui est partie de la salle d'exposition aux stands érigés pour la circonstance avec des oeuvres purement congolaises : tableaux, des accessoires en pagne, pagnes africains, tout pour présenter ce que la RDC offre de beaux.

La deuxième phase de son agenda était consacrée à une séance de travail au cours de laquelle les actions menées par Denise Nyakeru Tshisekedi dans le cadre de sa fondation plus particulièrement son programme ambitieux d'octroi de bourse scolaires « Excellentia » lui ont été présentées. Le coordonnateur de la Fondation DNT, Joël Makubikua a éclairé Madame Tamara Vučić sur les différentes étapes qui conduisent les lauréats à bénéficier de la bourse Excellentia.

%

Parlant de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, le Directeur général intérimaire du Fonarev, Kevin Ngunga, a présenté le fonctionnement de son institution mise en place grâce au plaidoyer de l'épouse du Chef de l'Etat pour redonner aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves leur dignité au travers les réparations.

A son tour, le représentant du Représentant résident du Programme des Nations Unies pour les Populations (UNFPA), René Charles Sylva, Conseiller technique principal pour le recensement dans cette institution, a rappelé le partenariat entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et cette agence du système des Nations Unies tout en saluant l'engagement de la First Lady sur les questions qui touchent le bien-être de la femme et de l'enfant.

Les échanges ont été clos par une marque de gratitude de Denise Nyakeru envers son hôte avec qui la Fondation DNT pourra dans les jours à venir sceller un partenariat dans le cadre du programme Excellentia et bien d'autres secteurs.

A son tour, la Première dame Serbe Tamara Vučić a apprécié ces exposés tout en encourageant Denise Nyakeru à poursuivre sa vision. Avant de prendre son vol pour Belgrade, Tamara Vučić a eu droit à un spectacle culturel organisé en son honneur ainsi que sa délégation au Centre Financier de Kinshasa dans la commune de la Gombe.