Togo: Gomado partage les peines et les difficultés de ses pairs du Septentrion et encourage les FDS

Comme tous les Togolais, d'ailleurs, le Maire principal de la commune de Golfe 1 et ses collaborateurs ne sont pas insensibles aux difficultés qu'éprouvent les pairs des communes du Nord Togo.

Il n'a pas manqué Samedi dernier, à leur exprimer toute sa compassion. « Nous avons aussi remarqué que ces derniers temps les terroristes ont attaqué le Togo dans la région septentrionale, c'est très dommage donc nous profitons de cette occasion pour encourager nos forces de défense et de sécurité et leur dire que le peuple est avec eux et que nous prions notre seigneur Jésus-Christ d'être vraiment présent autour d'eux pour les encourager à affronter toute agression qui vient à travers ces terroristes », a confié l'élu local.

Et de poursuivre, « la paix c'est vraiment très important. C'est sûr que nos compatriotes qui sont au niveau de ces zones-là désirent faire du sport mais quand même dans cette situation, ils ne peuvent en aucun cas faire du sport donc implorons la grâce divine pour accompagner nos forces de défenses et de sécurité et que nous nous sommes toujours derrière eux ».