Madagascar: Spectacle - Les tubes de l'an 2000 revivifiés

Le spectacle «Generation 2000's» au palais des Sports Mahamasina hier a enflammé un public divers avec les performances de stars des années 2000 telles que Joy K, Tovo J'Hay, Unik et d'autres...

Un retour marquant vers les années 2000 ! Hier, le palais des Sports Mahamasina a rassemblé une foule diversifiée de toutes générations pour la deuxième édition du spectacle «Generation 2000's». Malgré la concurrence d'autres événements à l'extérieur du palais, ce spectacle a quasiment fait salle comble, attirant familles, amis et couples venus revivre les moments musicaux emblématiques des années 2000.

Les artistes phares comme Titi, Spydee et Tovo J'Hay ont ouvert le bal avec leurs tubes inoubliables, enflammant la scène dès le début à 14 heures 30. À 16 heures, Joy K a offert une prestation très attendue, fidèle aux arrangements originaux, captivant le public avec des titres tels que «Finoana» et «Samy tia». Tovo J'Hay s'est joint à lui pour un duo émouvant sur «Tsy mbola niova», avant que Joy K ne poursuive en solo avec des chansons comme «Ravoravo» et «K'aza arianao».

Moment inoubliable

Le moment fort de ce concert a été marqué par l'apparition surprise de Nampoina du Pazzapa 3, qui a rejoint Joy K pour interpréter «Silaka fanahy». «C'était tellement époustouflant, j'avais l'impression de revivre ma jeunesse. Je me souviens de tout, de notre télévision en noir et blanc, en regardant les clips de Joy K, de la radio cassette... Je suis vraiment ravie de ce concept et j'espère qu'il y aura une troisième édition», a déclaré Vololona Perpétie, une spectatrice enthousiaste. Joy K a clôturé sa performance avec «Za mbo gaga», mettant le public en ébullition, suivi de «Embona».

Raboussa a ensuite pris le relais, interprétant des titres populaires comme «Alaiko sipa alaiko vady». La sonorisation et l'éclairage, assurés par Nyr Image, ont ajouté une dimension spectaculaire avec trois écrans géants projetant des photos en noir et blanc des artistes et des vidéos en direct.

DJ Yoann Loïc a maintenu l'ambiance entre les performances pour éviter les blancs sur la scène. Puis, le groupe Zay a pris le micro après Raboussa, suivi par Unik avec son hit «Chérie». Le public est resté jusqu'à la fin, même à 18 heures, les sièges étaient toujours occupés, personne ne voulant quitter sa place. En somme, ce spectacle a parfaitement atteint son objectif, offrant un moment inoubliable aux spectateurs et mettant en lumière l'amour durable pour les artistes des années 2000.