Madagascar: Tennis de Table - Fabio Rakotoarimanana cède devant un Égyptien

Deuxième athlète malgache éliminé. Au bout de trois quarts d'heure, le pongiste Fabio Rakotoarimanana s'est incliné aux 32es de finale par 1 set à 4 (6/11 6/11 11/7 5/11 8/11) devant l'Égyptien Omar Assar, hier matin à l'Arena Paris Sud 4, à la Porte de Versailles.

Le porte-drapeau masculin a disputé le match tout seul sans son coach à ses côtés. « Mon adversaire est meilleur que moi, et je l'accepte. C'était une expérience pour moi. J'ai donné mon maximum. C'était un grand match avec un bon niveau de jeu. Dans les points, j'étais à peu près au niveau mais ce n'était pas facile contre le numéro un africain. Je suis content de ma performance », confie Fabio Rakotoarimanana.

Très agressif, l'Égyptien a imposé son jeu dès l'entame de la rencontre. Il a mené 4 à 2 puis 8 à 3 pour l'emporter à 11/6. Au deuxième set, Fabio a eu une belle entame et a mené 3 à 0 puis égalisé 6 partout et a par la suite cédé 6 à 11.

Le champion d'Afrique en titre en double a remonté la pente et a été de plus en plus à l'aise et agressif au troisième set. Les deux joueurs ont été coude à coude jusqu'à 3 partout puis Fabio a petit à petit creusé l'écart. Le Malgache a mené 6 à 3, puis 8 à 6 pour l'arracher à 11-7. L'Égyptien a gagné sans trop forcer le quatrième set 11 à 5. Fabio a encore résisté au cinquième et dernier set. Il a même mené 2 à 0 avant l'égalisation à 2 partout, puis 6 partout. L'Égyptien a ensuite creusé l'écart et a arraché le set par 11 à 8.