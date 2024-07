Maroc: Settat - Inauguration de plusieurs projets à caractère sanitaire, social et économique à l'occasion de la Fête du Trône

Settat — lusieurs projets ont été inaugurés dimanche dans différentes communes relevant de la province de Settat, dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants et de promouvoir la qualité des services qui leur sont offerts.

Ces projets de développement, inaugurés par le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abouzaid, et une délégation l'accompagnant, à l'occasion du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, couvrent plusieurs domaines vitaux, notamment la santé, le social et l'économie solidaire.

Concernant le volet santé, un centre de dialyse a été inauguré à l'hôpital Hassan II de Settat. D'un coût total de 11,37 millions de dirhams (MDH), ce centre a été réalisé en partenariat entre l'Initiative nationale pour le Développement humain (contribution de 2,87 MDH), la région de Casablanca-Settat (2,40 MDH), le ministère de la Santé et de la Protection sociale (5,5 MDH) et l'association porteuse du projet (0,6 MDH).

Le centre, composé de trois étages, comprend deux grandes salles équipées chacune de 24 machines de dialyse, une salle pour les cas graves, une salle d'examen, un espace de dialyse pour les enfants et les cas graves, ainsi qu'un espace de sensibilisation à la greffe rénale, en plus des installations administratives. Il vise à améliorer la qualité des services offerts aux patients en fournissant une infrastructure répondant aux normes techniques et sanitaires dans ce domaine.

Dans la commune de Mgarto, il a été procédé à l'inauguration d'un centre de santé rural de niveau II comprenant une maternité. Réalisé en partenariat entre le Fonds de développement rural de la province de Settat (4,1 MDH) et la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale (1 MDH), ce projet offre divers services de santé à une population de 7.426 personnes, incluant des consultations médicales, la planification familiale, le suivi des femmes enceintes avant et après l'accouchement, la santé scolaire et la santé maternelle et infantile, entre autres.

Dans la commune de Oulad Mrah, trois projets ont été inaugurés pour renforcer et améliorer les services de santé au profit d'une population de plus de 30.850 habitants.

Le premier projet concerne un centre de santé urbain de niveau II, réalisé en partenariat entre le Fonds de développement rural de la province de Settat (2,49 MDH) et la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale (1 MDH), offrant des services de santé de proximité, incluant des consultations médicales, des soins infirmiers, la prévention et le suivi des maladies transmissibles et non transmissibles.

Le deuxième projet porte sur une maison d'accouchement, réalisée en partenariat entre le Fonds de développement rural de la province de Settat (1,62 MDH) et la délégation de la Santé et de la Protection sociale (1 MDH), disposant de six sages-femmes et d'infirmières. Cette maternité offre divers services, notamment le suivi des femmes enceintes avant et après l'accouchement, la vaccination et la santé maternelle et infantile.

Le troisième projet concerne une maison de maternité réalisée par l'INDH, d'un coût total de 1.059.685 dirhams. Elle comprend des chambres, une salle polyvalente, des installations sanitaires, ainsi qu'un espace d'accueil et de sensibilisation et des installations administratives.

À cet égard, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale à Settat, Mohamed Ait Khadir, a souligné l'importance de ces projets visant à renforcer l'offre de soins de santé dans la province, notamment en milieu rural, ajoutant que ces établissements de santé sont conçus pour répondre à la demande croissante de services de soins et améliorer l'accès et les conditions d'accueil.

Ces établissements de santé sont dotés d'équipements médicaux de haute qualité et des ressources humaines nécessaires pour offrir des services médicaux et de soins, a-t-il précisé, dans une déclaration à la MAP.

Quant au domaine de l'économie solidaire, un complexe d'artisanat a été inauguré à Oulad Mrah, visant le renforcement du développement économique et social local et le soutien de l'artisanat en procurant un espace approprié aux artisans pour la formation, la commercialisation de leurs produits et l'amélioration de leur productivité.

Ce complexe, ayant mobilisé une enveloppe de 4,8 MDH, comprend deux salles d'exposition et de commercialisation, quatre salles de production, une salle technique, un entrepôt et un espace pour les enfants. Il devrait contribuer à créer des emplois et à renforcer la croissance durable des activités artisanales dans la province.

S'agissant du volet social, une Maison des étudiants, d'une capacité d'accueil de 64 bénéficiaires, a été inaugurée dans la commune de Sidi Hajjaj. Ce projet, réalisé en partenariat entre la région de Casablanca-Settat, la commune de Sidi Hajjaj, le Comité préfectoral du développement humain et la Coordination de l'Entraide nationale, d'un coût total de 2.250.000 dirhams, comprend un espace pour les garçons et un autre pour les filles, ainsi qu'une salle de lecture, une salle à manger, des bureaux et des installations sanitaires, entre autres.

A cette occasion, le chef du service Amélioration des revenus et insertion économique des jeunes à la province de Settat, Rachid Hajoum, a indiqué que ces projets, inaugurés à l'occasion de la Fête du Trône, sont réalisés dans le cadre d'accords entre l'INDH et plusieurs partenaires et visent principalement à soutenir le domaine social, à renforcer l'offre de soins de santé et à améliorer la performance économique et le développement durable dans la province.