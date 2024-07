Ile Maurice: La FSCOU fait pression sur le PRB

Le flou persiste depuis mars sur la relativité salariale dans le secteur public suite à l'introduction du salaire minimum en janvier. Pour réclamer la transparence et accroître la pression sur le Pay Research Bureau (PRB), Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FSCOU), a pris l'initiative, sur la base de la grille salariale et en utilisant sa propre formule pour un algorithme de conversion, de rédiger un document stipulant le réalignement des salaires pour les différents grades de la fonction publique.

«Le gouvernement et le PRB sont réticents et retardent la présentation du rapport. Je leur montre, chiffres à l'appui, que c'est faisable. Par exemple, alors que le salaire minimum est passé de Rs 10 250 à Rs 15 000 pour un general worker, selon le réalignement salarial, un fonctionnaire comptant des années de service et qui gagnait Rs 15 000 sera désormais payé Rs 18 477. Le salaire de la cheffe juge passera de Rs 219 500 à Rs 219 721.» Il faut noter que ce calcul ne représente pas la révision salariale, qui doit être établie par le PRB dans son rapport sur la base des salaires réalignés.

«Si le PRB ne propose pas de réalignement salarial dans l'immédiat, il est probable qu'il présentera son rapport plus tard en proposant à la fois le réalignement et la révision salariale, qui entreront en vigueur à partir de janvier 2026. Les fonctionnaires ne peuvent pas attendre jusqu'en 2026 pour obtenir une augmentation. Cela, car le salaire minimum est entré en vigueur en janvier 2024 et le réajustement salarial doit être appliqué de manière rétroactive pour 2024-2025.» Narendranath Gopee réclame une réunion avec le directeur du PRB à ce sujet.