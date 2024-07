Ile Maurice: Xavier-Luc Duval en compagnie de Kavy Ramano

Bien que Xavier-Luc Duval (XLD) ait déclaré qu'il sera candidat aux prochaines élections législatives et nous a précisé que ce sera au n°18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes), il n'a jamais dit s'il sera le candidat d'une alliance MSM-PMSD.

Pas plus tard que samedi, le leader des Bleus maintenait qu'il n'y avait aucune négociation entre le PMSD et le MSM. D'autre part, comme XLD et Tania Diolle ne peuvent tous deux avoir un ticket de l'alliance gouvernementale au n°18 et comme elle (voir l'express du 21 juillet) ne veut pas céder son ticket à Belle Rose-Quatre Bornes, la question posée est la suivante : qui aura les faveurs du MSM ?

Il semble que la réponse nous a été donnée hier : des témoins qui assistaient à la cérémonie du Canjee au kovil de Bassin, à Quatre-Bornes, nous ont raconté en détail un événement qui pourrait être un tournant dans la campagne électorale. Alors que Tania Diolle était assise à l'intérieur parmi les invités, peu de temps après, ils ont vu Kavy Ramano qui attendait à l'extérieur faire son entrée avec XLD ! Le ministre de l'Environnement l'a présenté au président du kovil, qui s'est levé pour offrir sa place au leader des Bleus car visiblement, sa présence n'était pas prévue, ou alors avait été gardée top secret.

Cependant, une campagne électorale étant ce qu'elle est, pour se faire élire, on ne peut garder trop longtemps le secret sur sa candidature. Il faut faire la tournée de la circonscription et surtout visiter les lieux de culte. Le leader du PMSD n'a donc pas pu trop attendre pour paraître en public et cela, en compagnie de Kavy Ramano, l'ennemi juré de Tania Diolle. Toutefois, il reste à savoir si c'est le MSM ou Kavy Ramano qui soutient la candidature de Xavier-Luc Duval au n°18.

Il faut noter qu'un léger incident s'est produit à l'arrivée impromptue du leader bleu. Lorsque le président du kovil, qui est souffrant, s'est levé pour céder sa place à Duval, un autre membre du temple ne l'a pas apprécié. Il a demandé à haute voix au président : «Vous êtes malade, pourquoi avez-vous cédé votre place ?» En même temps, Tania Diolle se levait pour donner sa chaise au président malade. Un de ses agents a tenu à nous préciser qu'il ne faut pas interpréter l'action de Tania Diolle comme voulant dire qu'elle cède sa place à XLD. «Non, elle a juste cédé sa place au président du kovil.»

Quant à XLD, le choix de sa première sortie officielle, un kovil avec un ministre MSM semble avoir été motivée par le fait qu'il n'a pas participé à la protestation organisée par la Mauritius Tamil Temples Federation vendredi. Il fallait donc apaiser les colères. Contacté, le leader du PMSD nous a confirmé sa présence. Et au sujet de Ramano ? «C'est une coïncidence que Ramano soit là. Tania Diolle était aussi présente.» Cette dernière ne veut pas commenter, nous disant que le respect pour un rite religieux lui impose de ne pas parler de politique.