Sénégal: La baisse des taux d'intérêt appliqués par les Sfd entraîne une augmentation des demandes de crédit

Le ministère sénégalais en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a mené une "Etude sur les taux d'intérêt débiteurs appliqués à la clientèle des Systèmes financiers décentralisés" (Sfd). L'objet principal de cette étude est d'évaluer la situation des taux d'intérêt débiteurs appliqués à la clientèle des institutions de microfinance et de formuler des recommandations devant conduire à leur allègement.

Le rapport provisoire indique que pour apprécier le niveau des taux d'intérêt débiteurs appliqués, l'analyse de la rentabilité des Sfd a constitué un point important dans le cadre de l'étude. Il ressort de cette analyse que le niveau de rentabilité des Sfd qui constitue l'élément central de leur performance financière reste insuffisant au regard des résultats observés au cours des cinq (5) dernières années et des exigences réglementaires.

Dans l'analyse des pratiques en matière de tarification, l'enquête a révélé que 73% des Sfd ont procédé à l'allègement des conditions de leurs crédits à la suite de la baisse du taux d'usure de 27% à 24% en 2014.

Des effets positifs ont été notés à la suite de la baisse des taux d'intérêt appliqués à la clientèle. D'après les résultats de l'enquête, plus de deux tiers (2/3) des Sfd soit 69,23% des Sfd de l'échantillon ont déclaré avoir enregistré des effets positifs.

Selon l'étude, la baisse des taux d'intérêt pour les Sfd a entrainé une augmentation de la demande de crédit à hauteur de 25,49%, une amélioration de la réputation de 21,57%, une amélioration de la qualité du portefeuille de 19,61%, un retour d'anciens membres qui avaient quitté l'institution de 17,65% et une amélioration de 11,76% de la rentabilité.

Pour ce qui est des conditions tarifaires, il ressort de l'enquête que les taux nominaux proposés par les Sfd varient entre un minimum de 0% et un maximum de 24% annuel. La moyenne du taux d'intérêt nominal ressort à 14,25% annuel, toutefois le niveau de taux nominal le plus fréquent dans tout le secteur est de 18%.

Au-delà des taux nominaux, d'autres frais sont appliqués aux membres/clients. Ils se situent entre un minimum de 0% et un maximum de 5,5%. Le taux de 2% est le taux le plus fréquent au niveau des Sfd. Concernant les frais d'assurance, le niveau moyen facturé aux emprunteurs se situe à 1,48%, mais plus de la moitié des SFD enquêtés ne demandent pas de frais d'assurance.