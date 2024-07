Madagascar: Jeux olympiques - Paris 2024 - Jonathan et Fabio éliminés d'entrée

En sport, la logique est souvent implacable. Le nageur, Jonathan Raharvel et le pongiste, Fabio Rakotoarimanana n'ont pas fait long feu pour leur première participation aux Jeux olympiques. Ils ont plié dès leur entrée en compétition, ils pourront mieux-faire plus tard !

Natation

Jonathan Raharvel 7e de sa série

Passage éphémère. Pour sa première participation aux JO, Jonathan Raharvel a raté son entrée dans sa série du 100 m brasse à la Paris La Défense Arena. Le nageur du COSFA a terminé 7ème de sa série avec un chrono de 1'05"20 et éliminé dès la première course. Il faut le dire, en sport, il n'y a pas de miracle et tout se prépare.

L'athlète de 22 ans était le seul parmi les 7 qualifiés pour Paris à ne pas avoir bénéficié d'une préparation à l'extérieur du pays. Le multiple champion de Madagascar s'est contenté de la piscine de Soavina. Il déplore le manque de préparation.

« Il faut se préparer dans les meilleures conditions pour avoir de bons résultats. A Madagascar, je n'ai pas eu cette chance car je m'entrainais dans une piscine qui n'est pas olympique », a-t-il réagi.

Malgré cette élimination précoce, il garde de beaux souvenirs de son aventure olympique. Les jeux olympiques, c'est le graal pour un ancien pensionnaire du centre international de la Fédération internationale, Jonathan ne compte pas s'arrêter là et compte améliorer ses performances.

Tennis de table

La marche était pharaonique pour Fabio face à Assar

Un petit tour et puis il s'en va. Le pongiste Fabio Rakotoarimanana a vite terminé son aventure, hier, en 32èmes de finale. Le pensionnaire du club Lille Métropole a perdu face à l'Egyptien, Assar Omar par 1 set à 4 (6-11/6-11/11-7/5-11/8-11). Face au numéro 22 mondial, Fabio, classé 154e mondial, n'a pas démérité pour une grande première.

Il a reçu le soutien du public de la Paris Sud Arena en tenant tête à l'expérimenté Égyptien, triple champion d'Afrique. En 64 ans de participation aux JO, Fabio a déjà écrit une belle histoire du tennis de table malgache en étant le premier pongiste à se qualifier pour une olympiade.

Son pari était de montrer son meilleur niveau, mais, il n'a pas démérité. "Il était meilleur et j'accepte. C'est ma première expérience. J'avais donné le maximum de ce que je pouvais donner. Tactiquement, il a plus que moi ce qui a fait la différence. Je suis content de ma performance et fier d'avoir représenté Madagascar pour la première fois en tennis de table" a-t-il fait savoir. A 21 ans, Fabio a encore le temps de tout démontrer et de performer.

A COTE DES J.O

Yann Vezo aux commandes de Serbie-Porto Rico

L'arbitre international malgache, Yann Vezo Davidson est monté sur le parquet du stade Pierre Mauroy de Lille hier dimanche 28 juillet 2024. Il faisait partie du trio aux commandes de la rencontre entre la Serbie et Porto Rico chez les dames dans la poule A. Yann Vezo Davidson est le seul arbitre africain du tournoi sur 30 retenus par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA).

Mirasoa Tsirimpitiavana, la styliste derrière la tenue

Dans les grandes compétitions, la tenue de parade de toutes les délégations est toujours très attendue. Pour ces JO de Paris, Mirasoa Tsirimpitiavana a confectionné la tenue de parade de la délégation malgache. Elle s'est fait connaître depuis 2019 en confectionnant la tenue des Barea lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Egypte.

Depuis, elle a eu la charge de réaliser toutes les tenues des délégations sportives malgaches que ce soit lors des Jeux Africains, des Jeux des Iles et des Jeux de la Francophonie.