Madagascar: Tily eto Madagasikara - Cinq jours de camp national du jubilé centenaire du 1er au 5 août à Fihaonana Ankazobe

Le camp national qu'abritera la localité de Fihaonana cette semaine, est un événement inédit pour le mouvement scout masculin « Tily eto Madagasikara » en 100 ans d'existence. L'événement rassemblera une dizaine de milliers de Tily issus de Madagascar et des quatre coins du monde.

Plus de 10.000 scouts Tily venant des quatre coins de la Grande île et du monde sont attendus à Fihaonana Ankazobe pour le camp national entrant dans le cadre de la célébration des 100 ans d'existence du mouvement scout masculin « Tily eto Madagasikara ». Une célébration exceptionnelle qui s'étalera sur cinq jours.

Dès le début de cette semaine, il y aura certainement du mouvement sur la RN4, notamment aux environs du PK55 où se tiendra ce camp national. Il s'agit sans doute du plus grand camp scout jamais organisé par Tily eto Madagasikara, en un siècle d'existence.

Du 1er au 5 août 2024, ce camp national du jubilé centenaire rassemblera les membres du mouvement pour un moment de partage, de célébration et d'apprentissage. Le tout, avec en toile de fond la traduction en actes de la devise choisie pour le centenaire : « Fidèle - Impactant - Influent ».

Activités

Le camp national sera officiellement ouvert jeudi prochain, 1er août 2024 à 8h30, en présence des représentants étatiques ainsi que des amis et partenaires des Tily. A 17h30, tous les Tily renouvelleront ensemble leur promesse, où qu'ils soient. La date du 1er août n'a pas été choisie par hasard. Elle marque la naissance du scoutisme mondial.

Pour ceux qui seront présents à Fihaonana, ils trouveront au programme ces cinq jours de célébration, des jeux et animations conçus pour divertir et inspirer, ou se découvrir soi-même. On y trouvera bien entendu des activités typiquement scoutes tels les jeux de groupe et plein air, mais également des activités sportives.

Et comme le scoutisme vit avec son temps, des jeux ludiques et contemporains tels les jeux vidéo, ride en moto, trail, seront également au rendez-vous. A travers ces diverses activités se démarque la capacité du scoutisme à offrir une éducation innovante et attrayante tout en mettant toujours en avant l'esprit scout. La dizaine de milliers de participants y partageront certainement de mémorables expériences.