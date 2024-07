Tunisie: Pourquoi - Le calvaire des deux roues

Précisons, tout d'abord que ce sont les deux roues ou plutôt leurs utilisateurs qui sont les responsables et non les victimes de ce calvaire qu'ils infligent à tous et à eux-mêmes en premier.

Si la plupart d'entre eux ne sont pas en règle (ni carte grise ou ce qui en tient lieu, ni assurance, ni visite technique), aucun d'entre eux n'a entendu parler du code de la route et de ses dispositions et encore moins de la conduite civique, du respect d'autrui, entre automobilistes et, surtout, les piétons.

Ce n'est pas qu'ils veulent du mal aux autres, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, autrement dit de l'inconscience, rarement de l'arrogance sauf pour les délinquants en herbe. Cela n'empêche que la loi doit être appliquée avec rigueur pour atténuer cette conduite (elle ne pourra jamais être éradiquée, il ne faut pas rêver).

En attendant, le piéton devra faire encore plus attention. En attendant des jours meilleurs.