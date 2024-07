Congo-Kinshasa: Arrivé fin mandat au FMI au pays, Gabriel Leost salue les efforts stabilisation macroéconomique et financière

Le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) en RDC, Gabriel Leost, quitte Kinshasa cette semaine, à l'issue de son mandat de trois ans en République démocratique du Congo. Mais avant de partir, il s'est confié à Radio Okapi dans une interview exclusive pour parler du programme économique de la RDC soutenu par la facilite élargie de crédit du FMI, programme qui a marqué son passage de trois ans en RDC.

« Le premier progrès, c'est une certaine stabilisation macroéconomique et financière. C'est-à-dire on a une gestion quotidienne des dépenses budgétaires, une gestion à la fois politique et monétaire qui a essayé d'être prudente pour maintenir une certaine stabilité macroéconomique », explique le représentant résident de la FMI.

Gabriel Leost énumère, malgré tout, les aléas d'un contexte particulièrement difficile : « Ce n'était pas gagné, il ne faut pas oublier le contexte de ces dernières années, on part de 2021, on est dans le contrecoup de COVID, ensuite on a eu divers évènements, on a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a eu des impacts sur certains produits importés par la RDC, on a eu la situation de conflit armé qui malheureusement perdure à l'Est, on a eu la volatilité des prix des matières premières, donc, on a eu beaucoup d'éléments extrêmement compliqués ».