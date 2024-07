Congo-Kinshasa: Drame du stade des Martyrs - LAMUKA exige une enquête et l'indemnisation des victimes

La plateforme politique LAMUKA appelle à une enquête et à l'indemnisation des victimes des incidents tragiques survenus le week-end dernier lors du concert du musicien gospel Mike Kalambayi au stade des Martyrs de Kinshasa. Le porte-parole de LAMUKA, Price Epenge, a exprimé cette demande ce lundi 29 juillet sur les ondes de Radio Okapi.

« LAMUKA exige une véritable enquête pour tirer les conséquences et prévenir d'autres dégâts, ainsi que l'indemnisation des victimes et des excuses officielles du ministre de l'Intérieur et du Gouverneur de Kinshasa pour leur manquement à leurs obligations », a-t-il déclaré.

Prince Epenge estime que ce drame aurait pu être évité grâce à une meilleure anticipation et prévention de la part des autorités administratives. Selon lui, les autorités politico-administratives n'ont pas correctement assuré la sécurité des participants à ce concert.

« Le nouveau drame, qui a coûté la vie à plus de neuf Congolais, aurait pu être évité. Le stade des Martyrs a une capacité d'accueil de 80 000 places, alors comment la police congolaise a-t-elle pu laisser entasser plus de 120 000 personnes pour faire plaisir à Monsieur Kalambayi ? » a-t-il poursuivi.

LAMUKA considère également que l'artiste Mike Kalambay porte une part de responsabilité pour avoir vendu un nombre de billets excédant la capacité d'accueil du stade. En octobre 2023, 11 personnes avaient trouvé la mort dans des circonstances similaires lors d'un concert de Fally Ipupa au stade des Martyrs.

Indignation de Moïse Katumbi

Sur son compte X, l'opposant Moïse Katumbi a exprimé ses sentiments de tristesse, de colère et d'indignation face aux victimes du concert de Mike Kalambayi. Le président d'Ensemble pour la République indique en outre qu'il compatit avec les familles de nombreuse victimes décédées ou blessées lors de cet évènement. Pour lui, la lumière doit être faite et les poursuites engagées afin que les responsables soient jugés et sévèrement sanctionnés.