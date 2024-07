Tunisie: Tribune - Pour un Conseil consultatif présidentiel des compétences tunisiennes de l'étranger

Par Rayed CHAÏBI Président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie (Apcaft) |

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, Rayed Chaïbi, président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie (Apcaft), lance un appel solennel pour la création d'un Conseil consultatif des compétences tunisiennes de l'étranger.

A l'occasion du Forum national des compétences tunisiennes de l'étranger les 6 et 7 août prochain, je vous adresse cet appel avec la plus grande solennité et un profond sentiment de responsabilité envers notre patrie.

Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à la diplomatie tunisienne qui, sous votre autorité et sous la conduite de Son Excellence Si Nabil Ammar et de l'ensemble de ses équipes, a donné à la Tunisie son rayonnement qu'elle mérite, mais surtout une place pour nous, enfants de la Tunisie, richesse de l'étranger.

Face aux défis colossaux que traverse notre bien-aimée Tunisie, nous, vos concitoyens enfants de la Tunisie, voulons affirmer notre engagement inébranlable et notre détermination à contribuer activement à son redressement. Loin de nos racines mais proches par le cœur, nous avons acquis des compétences et des expériences riches et variées aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous voulons les mettre au service de notre nation.

Monsieur le Président, la situation actuelle exige des actions audacieuses et une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. À cet égard, comme vous le savez, les compétences tunisiennes de l'étranger ne doivent plus être vues comme une communauté « sociale » qui semble plus demander que donner. Nous sommes une force et un appui économique, d'investissement mais aussi politique dans son sens noble et diplomatique.

Parce que nous aimons notre pays, nous voulons nous tenir à ses côtés. Pour cela, nous devons prendre nos responsabilités et nous organiser pour créer les moyens de pouvoir ensemble mettre notre influence et nos énergies au service de la Tunisie dans le monde.

Cependant, c'est main dans la main que nous devons bâtir cette Tunisie de l'avenir.

Monsieur le Président, les propositions qui seront formulées à l'occasion de cet évènement à venir doivent - si vous les jugez pertinentes - être totalement soutenues et appuyées par la République de Tunisie.

Vous savez mieux que quiconque -- parce qu'il vous arrive assez souvent d'être obligé de le constater en personne -- que les blocages administratifs ou opérationnels peuvent empêcher le redressement de notre pays.

C'est pourquoi il me paraît utile de créer une structure de consultation rattachée directement à la Présidence de la République Tunisienne : le Conseil consultatif présidentiel des compétences tunisiennes de l'étranger.

Sa composition pourrait être assurée en concertation avec le ministère des Affaires Etrangères grâce notamment à ses missions diplomatiques à l'étranger qui sont en contacts avec ces compétences, richesse tunisienne de l'étranger.

Quant aux missions de cet organe, elles seraient de différentes natures : apporter des recommandations pour encourager l'investissement ou la coopération économique, assurer le dialogue et la concertation avec les organisations de la société civile ou encore favoriser les synergies entre les compétences tunisiennes de l'étranger et les acteurs économiques et sociaux en Tunisie, en encourageant les transferts de savoir-faire et d'innovations.

Naturellement, il vous revient et à vous seul de décider de mettre en place une telle structure de concertation. Mais vous le savez mieux que personne, là également, il faut parfois faire preuve d'audace.

Je crois fermement et certainement comme vous à la nécessité de bousculer les codes et les technostructures institutionnels pour aller au bout de ces objectifs.

Nous croyons fermement que ce Conseil consultatif présidentiel est une réponse appropriée à la nécessité de structurer et de canaliser efficacement les ressources et les talents de notre communauté tunisienne de l'étranger. Cette structure renforcera également le lien indéfectible qui nous unit à notre terre natale, en offrant une plateforme concrète pour notre engagement.

Monsieur le Président de la République, la Tunisie, riche de son histoire et de son potentiel, mérite de retrouver sa grandeur. En acceptant notre proposition, vous enverrez un message fort de votre détermination à rassembler et à mobiliser toutes les énergies pour le renouveau de notre pays.

Nous sommes à la disposition de la Tunisie car nous sommes aussi ses enfants.

Vive la République ! Vive la Tunisie !