Tunisie: MERCATO - Ahli Djeddah convoite Ben Romdhane

Si Ahly du Caire n'a pas fait mystère de son intérêt pour Mohamed Ali Ben Romdhane depuis quelque temps déjà, les Ahlaouis d'Arabie saoudite, autant que les Verts de Saint-Etienne, le Stade Rennais et le Toulouse FC ont coché le nom du milieu offensif tunisien.

Cependant, annoncé donc dans le viseur de l'ASSE, Ben Romdhane, 24 ans, devrait être trop cher pour les Verts, Ferencvaros attendant près de 3 millions d'euros. Ce faisant, aux dernières nouvelles, les pistes ne manquent toujours pas avec une offre d'Al Ahli d'Arabie saoudite, rejetée par le club employeur du joueur. Le club saoudien a ainsi proposé 1,8 million d'euros et les Hongrois de Ferencvaros ont décliné en attendant peut-être que le club de Djeddah revoie son offre à la hausse.

Coté 2,5 millions d'euros, Ben Romdhane, ancien stratège de l'EST, a délivré six assist avec son club la saison passée et a marqué deux buts en 23 matchs de championnat. Champion de Hongrie avec son club, l'Aigle de Carthage (39 sélections et 2 buts) est lié à Ferencvaros jusqu'en juin 2026.

Zliza : la preuve par dix !

L'AS Gabès se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Le néo-promu en Ligue 1 a ainsi enrôlé les attaquants Wael Ferjani, Hamza Abdelkarim, Mohamed Amine Khaloufi, Mohamed Ameur Jouini et Fedi Slimane, ainsi que les milieux Mohamed Ali Saïdi, Mohamed Bennour et Khalil Gasmi, et enfin les arrières Ahmed Ajjal et Firas Ben Ammar. Qui dit mieux ?

Dagdoug passe à l'ESS

Houssem Dagdoug, ex-joueur du CSS et de l'EST, va endosser le maillot de l'ESS. Sous contrat avec Tala'ea El Gaish d'Egypte jusqu'en juin 2025, l'arrière gauche de 26 ans s'engagera pour deux ans avec les Etoilés. Aussi, l'ex-gloire de l'Etoile, Aymen Abdennour, 34 ans et libre de droit, pourrait renouer avec son club de coeur après des expériences au Werder Brême, TFC, Monaco, Valence, OM, Kayserispor, Umm Salal et Rodez. Attendons voir.

Mokwana « sang et or » ?

L'Espérance devait finaliser le passage du Sud-Africain Elias Mokwana, sociétaire de Sekhikhon United, selon plusieurs livraisons. Le transfert de l'ailier de 25 ans, ancien joueur de Platinum City, serait donc en bonne voie. Par ailleurs, le champion de Tunisie en titre a formellement démenti tout contact avec le joueur brésilien Douglas Costa.