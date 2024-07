Angola: 'Rencontrer les gens comme Jésus les a rencontrés, même dans les situations les plus absurdes' - La mission du Père Avò

Luanda — "Sans catéchistes, on ne peut rien faire ici", affirme le père Renzo Adorni, missionnaire à la paroisse Bom Pastor de Luanda. "Dans notre paroisse, nous en avons eu beaucoup, environ 400, et nous les avons également envoyés dans les nouvelles paroisses que nous avons fondées et confiées au clergé local", poursuit le prêtre de la Société des missions africaines. Ces dernières années, dix nouveaux prêtres ont été ordonnés ici : des jeunes hommes nés et élevés dans notre quartier.

Nous les avons orientés vers le séminaire diocésain, sans les envoyer à la SMA, car notre travail consiste à créer une Église solide, avec un clergé local. Cette année, cependant, nous avons également créé un groupe de vocation missionnaire, pour ceux qui souhaitent être comme nous, prêts à aller dans d'autres pays pour annoncer Jésus.

"Nos écoles, raconte le missionnaire, ont formé des ingénieurs, des infirmières, des médecins, des techniciens travaillant sur les plates-formes pétrolières, des personnes employées dans l'administration, dans le gouvernement... Ils ne se sont pas éloignés de l'Église et nous aident maintenant sous de nombreuses formes, comme les infirmières qui passent deux ou trois heures par semaine à catéchiser des enfants ou des adultes alors qu'elles pourraient s'occuper de leurs affaires personnelles."

Je suis vieux maintenant : beaucoup de gens ne connaissent même pas mon nom et ne m'appellent pas "Père Renzo" mais disent "Avò", ce qui signifie grand-père en portugais. Avec mes 85 ans, je ne peux plus me promener dans les quartiers comme avant, mes jambes me fatiguent facilement. Maintenant, c'est "la montagne qui va à Mohammed" ! - se réjouit le père Renzo.

Un flot de personnes vient me voir chaque jour. Je n'ai jamais rencontré autant de personnes que maintenant. Ils viennent parler de leurs problèmes, demander de l'aide, parler de leur famille, de leurs enfants, de leur peur des fétiches et de la sorcellerie... Ou même payer leur dîme. Chaque chrétien paie 240 kwanza par mois (environ 20 cents) pour soutenir l'Eglise.

Mais je ne rencontre jamais une personne sans avoir prié ensemble. Cela impressionne les gens qui disent alors : "Va là, chez ce père, il t'aidera à prier". C'est une grande chose ! Et pour moi une nouvelle découverte. Avant, je recevais les gens, je parlais, je faisais beaucoup de travail... Maintenant, je prie plutôt, et les gens repartent satisfaits.

"Si j'avais vingt ans de moins, je demanderais à aller dans d'autres diocèses de l'intérieur. Il y en a deux énormes qui demandent de l'aide : Luena, un tiers de l'Italie, qui n'a que dix prêtres, et Cubango, encore plus grand, avec peu de vocations et d'énormes difficultés. Je prie le Seigneur de susciter chez les jeunes ce même désir missionnaire qui est le mien : parce que cela en vaut la peine !

C'est ma mission aujourd'hui : rencontrer les gens comme Jésus les a rencontrés, même dans les situations les plus absurdes.

Après la Côte d'Ivoire et le Nigeria, depuis 1998, le Père Renzo se trouve en Angola avec l'aide de l'Église catholique. Il se trouve là depuis 1998 avec le Père Luigino Frattin de Trévise et le Père Denu Paschal Wisdom du Nigeria. Leur paroisse est immense, à la périphérie nord de la capitale : une zone pauvre, avec beaucoup de difficultés, mais aussi avec de grandes possibilités de joie.