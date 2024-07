Afrique de l'Ouest: 14 Gambiens identifiés suite au naufrage d'un bateau en Mauritanie

Le quotidien The Point a été informé de source fiable que 14 corps sur les 15 Gambiens qui auraient perdu la vie suite au naufrage d'un bateau à Nouakchott il y a quelques jours (22 juillet 2024) ont été identifiés par les autorités de l'Ambassade de Gambie en Mauritanie.

Malheureusement, 15 Gambiens auraient perdu la vie en mer à bord d'un bateau transportant environ 300 personnes originaires des pays voisins de la Gambie. Le bateau serait parti de Betente, Niume, en Gambie.

S'adressant au quotidien The Point, Mr Saikou Ba Jarju, ambassadeur adjoint de la Gambie en Mauritanie, a déclaré qu'ils ont été informés du naufrage du bateau qui a quitté la Gambie à partir de Nuime le dimanche 21 juillet 2024 en direction de l'Europe après l'accident.

L'ambassadeur Jarju, qui a qualifié l'incident de malheureux et a exprimé sa sympathie aux familles touchées, a révélé : « Ils sont partis le dimanche mais ont commencé le voyage le lundi. Ils ont dit qu'ils avaient embarqué sur le grand bateau au milieu de la mer et qu'ils avaient entrepris le voyage proprement dit le lundi. Le tragique accident a eu lieu ici Mardi [en Mauritanie]. »

Il a ajouté que lorsque les corps ont été découverts, 10 Gambiens ont initialement été identifiés, mais après avoir accédé aux photos des Gambiens décédés dans l'accident et les avoir montrées à ceux qui ont survécu, le nombre est passé à 14 identifiés sur les 15 Gambiens qui auraient perdu la vie dans l'incident.

Parmi les personnes décédées dans l'accident, 28 corps ont été repêchés en mer mercredi, mais il était difficile de les identifier, a expliqué l'ambassadeur Jarju : « 45 Gambiens ont été sauvés et sont en vie. Ils se portent tous bien. Nous avons lancé un appel par l'intermédiaire de Son Excellence le Président Faye pour qu'ils soient libérés sans condition et remis à l'ambassade et à l'OIM, qui s'efforcent de les rapatrier en Gambie par avion. Sur les 45 personnes, nous avons donc 4 femmes ou filles et 4 enfants ».

Mr Jarju a précisé que les enfants secourus étaient accompagnés de leurs deux parents et d'un oncle, frère du père.

« Malheureusement, tout le monde est décédé, à l'exception des enfants, comme l'ont indiqué les survivants », a-t-il ajouté.

En outre, l'OIM a trouvé un appartement pour les survivants jusqu'à ce que leurs plans de voyage soient finalisés

Dans le même ordre d'idées, le Ministère des Affaires Etrangères a publié une déclaration exprimant « son profond regret et sa plus grande inquiétude » concernant le tragique accident de bateau survenu sur la côte mauritanienne le 22 juillet 2024.

Le communiqué se lit comme suit :

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens de l'Etranger exprime son profond regret et sa plus grande inquiétude concernant le tragique accident de bateau survenu sur la côte mauritanienne le 22 juillet 2024.

Selon les informations reçues, l'embarcation transportant environ 300 migrants s'est heurtée à des conditions météorologiques défavorables, entrainant le malheureux incident près des eaux côtières de Nouakchott. L'ambassade de Gambie en Mauritanie a confirmé 43 survivants, dont 4 femmes et 4 enfants, et 14 décès. Cet incident dévastateur a entraîné la perte de nombreuses vies et laisse le Ministère profondément attristé.

Le gouvernement de la République de la Gambie présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches de toutes les personnes touchées par cet événement tragique.

En réponse à ce pénible incident, le Ministère des Affaires Etrangères, par l'intermédiaire de l'Ambassade de la Gambie en Mauritanie, coordonne activement ses démarches avec les autorités compétentes et l'Organisation Internationale pour les Migrations en vue d'assurer une réponse complète et rapide.

Le gouvernement de la Gambie est déterminé à s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et continuera à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, y compris les pays voisins et les parties prenantes locales concernées, et ce, en vue de renforcer la coopération et de mettre en œuvre des stratégies globales pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.

Alors que nous pleurons la perte de vies précieuses dans cet incident tragique, nous réaffirmons notre engagement à encourager une migration sûre, ordonnée et régulière. Que le Dieu tout-puissant accorde aux âmes disparues un repos éternel et paisible au paradis.