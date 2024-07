Congo-Brazzaville: Les olympiades de Poto-Poto - 200 athlètes mobilisés pour la première édition

Le coup d'envoi de la première édition des Olympiades de Poto-Poto a été donné, le 28 juillet, en présence des autorités et habitants du troisième arrondissement de Brazzaville. Pendant deux semaines, des jeunes sportifs vont compétir dans huit disciplines sportives (judo, football, nzango, ping-pong pétanque, scrabble, échiquier et basketball).

Le but de la manifestation sportive, d'après l'organisateur, Bruno Moumba, est de rassembler les jeunes du mythique arrondissement de Brazzaville et d'affermir les liens d'amitié entre eux. En cette période des grandes vacances, les olympiades de Poto-Poto contribueront à lutter contre la délinquance juvénile, en promouvant la paix, la tolérance et le vivre-ensemble dans cet arrondissement réputé pour sa diversité culturelle.

« Ce matin, alors que le pays célèbre la Journée nationale des sports et Paris est à sa deuxième journée des Jeux olympiques 2024, les olympiades de Poto-Poto deviennent une réalité[...] Nous faisons le voeu que les olympiades de Poto-Poto nous permettent de nous rassembler, de bannir le nouveau démon qui envoûte notre jeunesse, à savoir la délinquance et la violence inouïe », a souhaité Bruno Moumba.

La première journée de ces olympiades a été marquée par le début des compétitions de judo. Plus de cinquante athlètes de diverses catégories se sont affrontés sur le site1, terrain Saint-Denis, en attendant les finales prévues le 12 août prochain. Plusieurs équipes féminines de nzango ont également commencé leur tournoi. La phase éliminatoire dans les poules se déroule du 29 juillet au 6 août avant la finale, le 12 août, sur le terrain Saint-Denis, tout comme les compétitions de football, de pétanque, de scrabble et d'échiquier.

%

Sur le second site, le terrain de la direction générale des Postes et Télécommunications, vont se dérouler les compétitions de basketball et ping-pong. Le tournoi de basket se dispute du 28 juillet au 4 août, avant la grande finale prévue le 11 août. C'est le même calendrier pour la compétition de ping-pong où plusieurs équipes vont se mesurer autour de la petite table.

Précisons que le coup d'envoi des olympiades de Poto-Poto a été donné par le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo Distribution, Teddy Christel Sassou-Nguesso, le principal sponsor de l'événement. Cette édition est placée sur le thème « Poto-Poto, un rêve partagé », en hommage à Patrick Elysée Angor, un actif de l'arrondissement décédé.