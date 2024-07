Congo-Brazzaville: Construction de la cimenterie de Tao-Tao - Le gouvernement et la partie indienne échangent sur l'avancement des travaux

Au cours d'une rencontre, le week-end dernier, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicephore Fylla de Saint Eudes, a rappelé à l'ambassadeur de la République de l'Inde au Congo, Madan-Lal Raigar, qui était accompagné des cadres d'Exim-bank, les priorités du Congo concernant la construction de la cimenterie de Tao-Tao, dans le département du Niari. Il a, en même temps, noté les doléances de la partie indienne.

Il ressort de la rencontre que la construction de la cimenterie de Tao-Tao a atteint 80 % des travaux de génie civil. Les représentants d'Exim-bank ont, en effet, présenté des doléances techniques dont celles liées à l'électricité, à la connexion internet, à la logistique et au transit. Les deux parties ont également abordé les questions relatives aux attestations et visas des travailleurs indiens, une démarche essentielle pour faciliter leur séjour dans le pays.

Un accent particulier a été mis sur la formation et la prise en charge des démarches administratives des ingénieurs congolais travaillant dans cette cimenterie, afin qu'ils disposent des compétences et des ressources nécessaires pour assurer la continuité et le succès des opérations.

Le ministre Fylla de Saint Eudes a exprimé sa satisfaction quant à la visite de la délégation d'Exim-bank, soulignant l'importance de renforcer la coopération économique entre le Congo et l'Inde. Il a également mentionné les opportunités offertes par la dernière revue du Fonds monétaire international, précisant que la République du Congo n'aura plus à subir de retards de paiement. Cette nouvelle donne financière ouvre des perspectives prometteuses pour les projets de développement en cours et à venir.

Selon lui, des efforts sont actuellement en cours pour établir une ligne souterraine d'électricité et installer la connexion internet au sein de la cimenterie de Tao-Tao, deux infrastructures essentielles pour le développement industriel et économique du pays. Des échéances précises ont été fixées pour résoudre ces questions dans les délais impartis, montrant une volonté claire d'agir rapidement et efficacement.

Notons que cette rencontre marque une étape importante dans l'état d'avancement des travaux de la cimenterie de Tao-Tao, renforçant ainsi les relations économiques et industrielles entre le Congo et l'Inde. Les discussions fructueuses et les engagements pris lors de cette réunion promettent de favoriser un développement mutuel et durable.