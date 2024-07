Afrique de l'Ouest: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et les douanes sénégalaises entament leur 10e réunion bilatérale

La 10e réunion bilatérale entre l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et l'Administration des douanes sénégalaises a débuté par un échange chaleureux de salutations entre les directeurs généraux des deux organisations.

Des représentants distingués de divers ministères et agences de la Gambie et du Sénégal étaient présents, y compris des fonctionnaires des ministères des finances et du commerce, de l'autorité portuaire, de l'Union des transports, des chambres de commerce, du Haut-commissariat de la Gambie à Dakar et du Secrétariat sénégalo-gambien.

Le Dr Mbaye Njie, directeur général des douanes sénégalaises, a accueilli chaleureusement les délégués gambiens, soulignant l'amitié de longue date entre les deux nations. Il a réitéré son engagement à respecter les accords bilatéraux entre les deux pays.

Dans son allocution, le directeur général, Mr Yankuba Darboe, a souligné la nécessité pour les deux administrations d'intensifier leurs efforts dans la lutte contre le commerce illicite et la contrebande. Il a insisté sur l'importance de maintenir la vigilance le long des frontières poreuses grâce à des patrouilles régulières, et de respecter les itinéraires commerciaux approuvés.

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a encouragé les fonctionnaires à participer activement aux discussions bilatérales en partageant leurs expériences et leurs difficultés afin de formuler des recommandations réalisables. Il a assuré son soutien total à la mise en oeuvre de toutes les recommandations issues de la réunion.

En outre, Mr Darboe a souligné que la mise en oeuvre du SIGMAT pourrait améliorer la gestion du commerce transfrontalier, renforcer la coopération sénégalaise en matière de commerce et faciliter la libre circulation des biens et des personnes, et ce, tout en renforçant la sécurité nationale.

Les deux directeurs généraux ont conclu la séance d'ouverture en exprimant leur gratitude aux gouvernements de la Gambie et du Sénégal, ainsi qu'à tous les participants pour leurs contributions et leur dévouement au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.