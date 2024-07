Angola: Huambo en tête du tableau des médailles du championnat national d'athlétisme adapté

Luanda — La province de Huambo a terminé dimanche, à Luanda, en tête du tableau des médailles, de la 24e édition du championnat national d'athlétisme adapté, dans les deux sexes.

La délégation du plateau central a gagné le double trophée en remportant huit médailles d'or et un nombre égal de médailles d'argent et de bronze chez les hommes et six médailles d'or, quatre d'argent et six de bronze chez les femmes.

Bié est arrivé en deuxième position chez les hommes, en décrochant six médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze. Cuanza Sul, avec cinq médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze, a occupé la troisième et dernière place de l'épreuve.

La province hôte, Luanda, n'apparaît que sur le podium féminin et en deuxième position.