Tunisie: Une cérémonie qui restera dans les annales - La plus belle version de l'humanité

Ce vendredi 26 juillet 2024 restera une date mémorable, inoubliable pour ceux qui ont assisté à ce spectacle magnifique qui a duré près de 3h45 sur la Seine. En présence de quatre-vingt-quatorze bateaux, 10.500 athlètes, plus de 300.000 spectateurs, près d'un milliard de téléspectateurs, s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Les organisateurs ont vu les choses en grand pour cette première cérémonie d'ouverture se tenant en dehors d'une enceinte sportive. Douze tableaux ont été présentés. Ils célèbrent les femmes et l'éclectisme ont été présentés : «Enchanté»,, « Synchronicité », «Liberté», «Egalité», «Fraternité », «Sororité», «Sportivité» (Grand Palais), «Festivité», «Obscurité», «Solennité», enfin "Eternité".

Mais en dépit de tout, il y aura ceux qui penseront à ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Gaza en ruine, détruite par la folie furieuse d'un criminel de guerre, gémit, hurle sa douleur, mais résiste et espère.

Les Algériens n'ont pas raté l'occasion de jeter dans la Seine les roses qu'ils ont ramenées en souvenir de leurs martyrs froidement exécutés par l'occupant. Comme quoi, quoi qu'on fasse, la politique est toujours là

"Paris vous appartient"

Terminons par cet appel qui vaut la peine d'être entendu de Tony Estanguet, président de Paris 2024 : « Vous nous avez manqué ! Vous accueillir ici, 100 ans après nos derniers Jeux d'été, est un immense honneur. (...) Cette histoire d'amour, elle est née il y a 130 ans, à quelques kilomètres d'ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, quand Pierre de Coubertin proposa de faire renaître les Jeux olympiques antiques. Cette histoire d'amour a grandi avec les Jeux de Paris, Chamonix, Grenoble et Albertville. C'est évidemment une immense responsabilité de faire vivre cet héritage. Alors, nous y avons mis tout notre cœur ».

« Et même si les Jeux n'ont pas le pouvoir de tout régler, même si les discriminations et les conflits dans le monde ne vont pas disparaître, ce soir vous nous avez rappelé à quel point l'humanité est belle quand elle se rassemble. Et quand vous rentrerez au Village olympique, vous enverrez un message d'espoir au monde entier : il existe un lieu où vivent ensemble toutes les nations, toutes les cultures et toutes les religions.

Vous nous rappellerez que c'est possible. Pendant les 16 prochains jours, vous serez la plus belle version de l'humanité. Vous nous rappellerez que les émotions du sport sont une langue universelle que l'on a tous en partage. Jusqu'au 11 août, on va vivre chaque seconde avec vous. Vos défaites seront nos défaites. Vos victoires seront nos victoires. Vos émotions... seront nos émotions. (...) Et à partir de maintenant, Paris 2024 vous appartient. »