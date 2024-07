Tunisie: Nawbet Gharam - Quand un poète rencontre son étoile

Nawbet Gharam est un projet musical et humain. C'est la rencontre d'univers divers, d'une poésie, d'un compositeur d'âmes et d'une bonne étoile. C'est aussi une histoire imaginée par Amal Chekili, à partir de poèmes de Syrine Chekili et composée par Mohamed Ali Kammoun et dont le nom est inspiré d'un des poèmes du grand et feu poète Nourredine Samoud à qui ce projet lui rend hommage.

L'idée de "Nawbet Gharam" est née par hasard suite à la première rencontre entre la poétesse Syrine Chekili et le compositeur Mohamed Ali Kamoun. L'impact des mots simples et profonds a eu un effet profond qui a touché le compositeur et son inspiration, produisant les plus belles mélodies. Syrine avait la parole simple qui avait la capacité de transporter son interlocuteur dans des mondes de passion et d'amour, elle vaque dans ciel de l'extase et de l'adoration, et d'explorer les abîmes de la nostalgie, de la douleur et de la perte.

Le travail a commencé et a duré trois ans. trois ans de collaboration, d'échange à vouloir habiller des poèmes de mélodies et de rythmes qui se fondent avec la narration et la trame dramatique, et c'est avec une autre collaboration, cette fois scénique, introduite pour que l'écrin final prenne forme et nous emmène dans un voyage : l'amour. Dans cette atmosphère d'interactions entre les mots et les mélodies, les premières bases de l'histoire se tissent dans l'imagination et l'esprit d'Amal Chekili, et ont commencé à se concrétiser jour après jour.

Les premières caractéristiques de l'histoire

Le metteur en scène Walid Ayadi, doté d'une vision artistique particulière, a rejoint ce trio, Syrine Chekili, Mohamed Ali Kamoun et Amal Chekili, pour contribuer à tisser les fils et à broder les contours de cette comédie jusqu'à ce qu'elle mûrisse et se complète. Cette version que nous avons découverte, la semaine dernière à la salle le Rio en avant-première, et dont la première est fortement attendue sur la scène du festival international de Carthage.

C'est l'histoire d'amour, celle de Amor et de Nejma. Amor, soufi dans sa pratique de la religion, conservateur au sein de son milieu social, est un artiste et poète qui donne libre cours à sa créativité qui ne connaît pas de limites. Il s'adonne à l'écriture de textes qui oscillent entre le classique et l'extravagant, entre l'arabe littéraire et le dialecte tunisien, dans une valse de mots subtile et poétique qui offre plusieurs interprétations de l'amour à son état pur.

Nejma, depuis sa naissance, entre dans sa vie, prédestinée et amenée par le sort qui met Amor en position du tuteur qui va la prendre sous son aile, l'élever de la manière la plus classique en voulant la modeler à son image dans son éducation artistique. Mais il va être surpris de la voir grandir petit à petit vers un registre complètement différent du sien, et incarner au fil des années une folie refoulée. Nawbet Gharam est un projet qui réunit 60 artistes sur scène pour un voyage au-delà du temps qui invite le public à une parenthèse poétique.