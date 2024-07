Tunisie: Cause animale - L'abattage des chiens est-il justifié ?!

Ce texte législatif, soumis à l'Assemblée des Représentants du Peuple, marque une volonté ferme de réformer le traitement des animaux dans le pays.

La Tunisie se prépare à marquer un tournant décisif dans la protection des animaux avec la finalisation du projet de loi sur la protection des animaux, qui compte plus de 115 articles.

Ce projet, élaboré avec soin par une équipe d'experts, de juristes, de professeurs, de conseillers et de vétérinaires, vise à instaurer des normes rigoureuses pour le bien-être animal et à rompre avec les pratiques archaïques, notamment l'abattage des chiens, encore observées dans la plupart des régions.

Un projet de loi révolutionnaire

Le projet de loi sur la protection des animaux a été soumis, depuis quelques jours, à l'Assemblée des Représentants du Peuple. Ce texte ambitieux reflète une volonté claire de réformer profondément la manière dont les animaux sont traités en Tunisie. Plus de 115 articles composent ce projet, couvrant divers aspects du bien-être animal, de la protection juridique à l'amélioration des conditions de vie des animaux.

L'une des priorités du projet est d'abandonner les pratiques cruelles telles que l'abattage des chiens, une pratique encore malheureusement courante dans plusieurs zones du pays. Le texte prévoit aussi des mesures strictes pour interdire cette pratique et promouvoir des alternatives humanitaires, telles que les programmes de stérilisation et de gestion des populations animales.

Vers une réforme en profondeur

Le projet de loi ne se contente pas de proposer des interdictions. Il vise également à créer un cadre solide pour la protection des animaux, en introduisant des sanctions sévères pour les violations des nouvelles normes. De plus, il se conforme au principe de la «santé unique», qui reconnaît l'interdépendance entre la santé animale, humaine et environnementale.

Une autre dimension importante du projet est la consultation publique qui sera ouverte, dès la publication des détails. Le processus permettra à la société civile, aux organisations de défense des animaux et à la population de participer activement à la discussion et à l'amélioration du texte. Cette approche participative vise à garantir que le projet de loi réponde aux attentes et aux besoins de tous les acteurs concernés.

Par ailleurs, les associations de défense des animaux jouent un rôle crucial dans cette réforme. Leur soutien est essentiel pour assurer la mise en oeuvre effective des nouvelles mesures et pour sensibiliser le public aux enjeux du bien-être animal. Ces organisations ont longtemps plaidé pour une législation plus stricte et un changement culturel profond concernant le traitement des animaux.

L'abattage des chiens, souvent justifié par des raisons de sécurité publique ou d'hygiène, est une pratique que ces associations dénoncent comme inhumaine et inacceptable. Elles militent pour des alternatives respectueuses des droits des animaux, telles que les campagnes de sensibilisation et les programmes de gestion responsable des animaux errants.

Un appel à la mobilisation

Selon Malika, membre de collectif Tunisia Animals Voice, le projet de loi représente une opportunité unique pour la Tunisie de se positionner en tant que leader régional en matière de protection des animaux.

Cependant, sa réussite dépendra également de l'engagement continu des autorités, des citoyens et des organisations de la société civile. "Il est impératif que chaque Tunisien se mobilise pour soutenir cette initiative et contribuer à la création d'une société plus respectueuse des animaux.

En collaborant, nous pouvons faire en sorte que la Tunisie devienne un modèle de compassion et de responsabilité envers nos amis à quatre pattes. Et en mettant fin à des pratiques cruelles comme l'abattage des chiens et en introduisant des mesures de protection robustes, le pays fait un pas décisif vers une meilleure qualité de vie pour ses animaux", a-t-elle précisé, tout en ajoutant que le soutien des associations et la participation active de la société civile seront essentiels pour assurer le succès de cette réforme.

Ensemble, nous avons l'opportunité de construire une Tunisie où le respect et la compassion pour les animaux sont des valeurs fondamentales.