Tunisie: «Festiv'Art 2» à Yasmine Hammamet - L'artisanat aux 24 parfums

«Festiv'Art 2» est une nouvelle édition qui présente une aubaine aussi bien professionnelle que commerciale, à laquelle prennent part pas moins de 120 artisanes et artisans, venus des quatre coins de la Tunisie. Soit, un artisanat aux 24 parfums.

Inauguré l'année dernière, le festiv'art, grande exposition artisanale à la médina de Yasmine Hammamet, tient, actuellement, sa 2e édition qui s'étendra du 22 juillet au 25 du mois prochain. Ainsi, son succès témoigné peut en faire un rendez-vous annuel qui devrait s'aligner sur l'animation de la station balnéaire et l'impulsion de la donne touristique.

Des produits du terroir à large échelle

En fait, «Festiv'Art 2» est une nouvelle édition qui présente une aubaine aussi bien professionnelle que commerciale, à laquelle prennent part pas moins de 120 artisanes et artisans, venus des quatre coins de la Tunisie. Soit, un artisanat aux 24 parfums, mettant en avant les spécificités de chaque région. Nos produits du terroir s'exposent à plus large échelle, sous les remparts de la médina.

Le directeur des Foires à l'Office national de l'artisanat, Sofiène Tekaya, a souligné la portée d'une telle manifestation et son rôle capital dans l'animation de la médina et toute la station balnéaire, au cours de cette haute saison touristique. Figure au menu tout un programme d'animations et des spectacles proposés aux visiteurs de la médina. C'est que l'artisanat et le tourisme sont, toujours, deux secteurs indissociables, allant de pair pour le bien de l'économie nationale.

D'ailleurs, pour les artisans, c'est une opportunité d'étaler leurs articles et produits et les faire valoir auprès de clients potentiels et des touristes étrangers. Des stands bien aménagés se sont dressés au coeur d'une médina très animée, avec un esprit de marketing réfléchi et innovant. Des ateliers vivants ont également pris place au coeur de la médina.

Aider les artisans à mieux s'exposer

Certes, les artisans issus de plusieurs régions, comme premier groupe d'exposants, ont eu à s'y installer dès le démarrage du festiv'Art 2, depuis lundi dernier. Leur répartition dans le temps n'est nullement assujettie à aucun critère prioritaire. Une question d'organisation pure et simple. Et le reste suivra.

A rappeler que lors de la première édition du «Festiv'Art», version 2023, le directeur général de l'ONA, Faouzi Ben Hlima, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le droit fil d'aider les artisans à mieux s'exposer et écouler leurs articles et produits sur le marché national. Pour lui, c'est aussi une aubaine de booster ce secteur et lui ouvrir grand la porte à la commercialisation et à l'exportation. Il emploie environ 300 mille artisans et contribue à près de 5% du PIB.