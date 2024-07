Afrique de l'Ouest: Atelier de réflexion et de partage d'expérience sur le recours aux drones pour la distribution au dernier kilomètre (DDK)

communiqué de presse

Du 22 au 26 juillet 2024, UNFPA, dans le cadre du projet SWEDD financé par la Banque Mondiale avec l'Assistance Technique de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et de l'UNFPA, a organisé un atelier régional de réflexion stratégique au Sénégal pour explorer l'utilisation des drones dans la distribution des produits de santé dans les zones d'accès difficile.

Cette rencontre d'échanges a réuni neuf pays du projet SWEDD (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad, Mauritanie, Niger, Mali, Sénégal) et un pays invité Madagascar. L'atelier a connu la participation de la Banque Mondiale, de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, Help Logistics, African Resource Centre (ARC), Zipline, les autorités de réglementations aériennes, ainsi que cinq états-majors des armées de l'air (Burkina Faso, Sénégal, Bénin, Madagascar et Cote d'Ivoire).

L'objectif principal de l'atelier était de mener des discussions techniques et stratégiques sur le recours aux drones dans la distribution des produits au dernier kilomètre et surtout dans les zones d'accès difficile pour soutenir les communautés et sauver des vies. De façon spécifique, quatre résultats d'études de faisabilité sur les drones du Burkina, Côte d'Ivoire, Bénin, Madagascar ont été partagés ainsi que quelques résultats concrets obtenus. Il a été aussi question de : proposer un canevas d'étude de faisabilité d'un projet de drone; proposer un plan de conception, de mise en oeuvre et de suivi évaluation d'un projet de drone; partager les expériences et formuler des recommandations pour améliorer la disponibilité des produits de santé essentiels dans les zones difficiles d'accès.

L'atelier a également permis de renforcer la collaboration entre les différents acteurs et de réfléchir sur les meilleures approches pour les pays souhaitant adopter cette technologie. Les participants ont souligné l'importance de ne laisser personne de côté, en particulier dans les zones les plus vulnérables.

Cet atelier régional de réflexion marque une étape importante en termes de partage d'informations techniques et de ressources documentaires pour une meilleure disponibilité des produits de santé dans les zones reculées et difficiles d'accès grâce à l'usage des drones, pour la réduction des décès maternels et à l'amélioration des taux de prévalence contraceptive moderne dans la région.