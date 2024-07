Sénégal: Timbuktu Institute organise des sessions de dialogue sur le rôle des jeunes et des femmes dans 'la résilience aux frontières', à partir de mardi

Dakar — Le Centre de recherche africain pour la paix, Timbuktu Institute, organise, à partir de mardi, des sessions de dialogue sur le thème "Construire et renforcer la résilience dans un environnement régional instable : quels rôle et place pour les jeunes et les femmes ?", annonce un communiqué reçu à l'APS.

La région de Saint-Louis va accueillir la cérémonie officielle de ces sessions de dialogue le 30 juillet à 9 heures. Matam et Tambacounda vont respectivement abriter ces échanges les 1er et 3 août à partir de 15h35, indique la même source.

Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Axe 3 du Plan stratégique 2020-2025 de Timbuktu Institute portant sur la "Promotion de la culture de la paix par l'approche éducative et la valorisation des ressources endogènes, du patrimoine culturel et le renforcement de la résilience".

Elle s'inscrit dans la poursuite de l'initiative "Résiliences aux frontières" lancée en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer dans ces régions pilotes.

Le directeur régional de Timbuktu Institute, Dr. Bacary Sambe va animer la Session inaugurale des sessions de dialogue sur la "Situation sécuritaire régionale et les enjeux du renforcement de la résilience communautaire: Rôles complémentaires Etat/populations locales".

Il est prévue ensuite une présentation sur le thème : "Femmes et conflits, quelles places de la femme dans la culture sénégalaise" et une communication sur "Jeunes et radicalisation dans les zones frontalières: risques et facteurs de résilience".

La Fondation Konrad Adenauer sera représentée à ces rencontres régionales.