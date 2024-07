Sénégal: Kolda - Plus de 1000 patients opérés gratuitement de la cataracte

Kolda — Plus de 1000 patients souffrant de la cataracte ont été opérés gratuitement entre jeudi et lundi au Centre hospitalier régional de Kolda (Sud), lors d'un camp de chirurgie organisé en partenariat avec l'ONG Direct-Aid.

"Nous venons de réitérer notre action, après avoir effectué les opérations gratuites de la cataracte de 2022 et 2023. Cette année, entre le 25 et 29 juillet, nous avons pu opérer plus de 1000 personnes de la cataracte", a dit Papa Ousmane Mbaye, directeur par intérim de l'ONG Direct-Aid, lors d'un camp de chirurgie gratuite de la cataracte, organisé au Centre hospitalier régional de Kolda.

L'hôpital régional qui a abrité le camp de chirurgie gratuite de la cataracte a été pris d'assaut par plusieurs patients venus des quatre coins de la région de Kolda et ses environs.

Il a indiqué que l'intervention chirurgicale avec haute technologie, fait par laser, a beaucoup facilité l'organisation du camp en partenariat avec des spécialistes de "Eye of the World (OEil du monde)", venus d'Egypte, à l'initiative du ministère Sénégalais de la Santé et l'Action sociale.

Pape Ousmane Mbaye a exhorté à l'occasion les populations à se rapprocher d'avantage des structures de santé pour se faire consulter et bénéficier d'une opération de la cataracte.

Il a relevé que chaque individu vit avec la cataracte, laquelle peut se développer à tout moment, surtout avec l'âge. C'est pourquoi, "il faut toujours se rapprocher des services de santé pour se faire consulter", a-t-il préconisé.

Le directeur par intérim de l'ONG Direct-Aid a, en outre, relevé que "ce camp de chirurgie gratuite sur la cataracte, intervient au moment où le Centre hospitalier régional de Kolda, se trouve sans ophtalmologue".