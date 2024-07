Sénégal: Saly abrite une compétition de jeunes Africains en robotique

Saly — Près de 175 enfants âgés de 8 à 21 ans ressortissants de 17 pays africains ont pris part dimanche à Saly (Ouest) à une compétition panafricaine en robotique, initiée par Dakar University Science and Technology (DAUST).

" La compétition panafricaine robotique a pour objectif de sensibiliser les jeunes au niveau continental sur les sciences et technologies en s'appliquant sur des modèles développés en Europe et aux USA", a souligné Sadibou Sylla, membre du comité d'initiative de la compétition et associé à Dakar University Science and Technology.

"La science et la technologie sont des vecteurs de développement. Et quand on parle de développement, le moteur c'est la science et la technologie", a-t-il ajouté.

Selon lui, " l'élément le plus important de ce rendez-vous, c'est l'adhésion des jeunes âgés entre 8 et 21ans". "

"A travers ces initiatives, nous sommes en train de semer un potentiel pour le développement de l'Afrique, d'où le thème : le futur c'est maintenant", a-t-il dit.

Pour Amadou Moctar Ann, le responsable partenariat de OCP Africa, un des partenaires de l'évènement, "la construction de l'Afrique de demain passe par l'économie du savoir, à savoir la robotique et de tout ce qui est innovation technologique".

"Nous avons été agréablement surpris de voir que nos jeunes qui sont là sont en train d'exceller dans ces genres d'innovations que nous avions l'habitude de. Et ne retrouver que dans les pays les plus développés", s'est-il réjoui.

"Cela nous donne le motif d'espérer un avenir radieux pour l'Afrique", poursuit-il encore, estimant que "ces jeunes doivent être accompagnés, afin qu'on puisse réaliser notre rêve: le développement de l'Afrique".