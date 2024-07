Guinée: Malgré la menace du Parquet général, la société civile maintient sa série de manifestations

Comme annoncé précédemment, la Dynamique des Organisations de la Société Civile Guinéenne projette une série de manifestations à Conakry. Dans un communiqué rendu public tard hier dimanche, le parquet général a menacé de poursuivre les organisateurs. Ce lundi 29 juillet 2024, la Dynamique à travers un communiqué, a réitéré son appel à manifester après avoir recadré le Procureur.

"C'est avec stupéfaction et une profonde indignation que nous avons appris à travers le communiqué N003/PG/CAC/2024 du parquet général brandissant des menaces concernant les séries de manifestations annoncées par la Dynamique des Organisations de la Société Civile Guinéenne.

Nous rappelons que ce communiqué du parquet général met la lumière sur l'incompétence de l'appareil judiciaire guinéen et la méconnaissance des règles et principes régissant le régime des manifestations en République de Guinée.

Ce communiqué est en contradiction avec la charte de la transition et les textes juridiques internationaux. Nous sommes dans un régime d'information. La seule responsabilité qui nous incombe est d'informer les autorités concernées par nos actions. Cela a été fait car les lettres d'information ont été respectivement déposées dans les communes de Matoto, Gbessia, Ratoma et Dixinn ( Nous possédons les décharges)", a fait savoir la Dynamique.

Pour les organisateurs, ces menaces du parquet général témoignent d'une "volonté manifeste de museler toutes les voix dissonantes et de bafouer" les droits fondamentaux à la liberté de réunion et de manifestation garantis par la Charte de la Transition et les instruments juridiques internationaux.

"En tout état de cause, nous informons le vaillant peuple de Guinée que les séries de manifestations prévues les 30 Juillet, 31 Juillet et 1er Août sont maintenues et que les menaces brandis par le parquet général visent à semer la peur, l'intimidation et la démobilisation de nos compatriotes", précise le communiqué.

Aux dires de la dynamique de la société civile guinéenne, elle appelle à manifester pour la libération sans conditions de nos camarades FONIKÉ MENGUÈ et BILLO BAH; La réparation du préjudice causé suite à la privation des libertés; La libération des Médias et l'arrêt du musèlement de la Presse; L'amélioration des conditions de vie des guinéens notamment la desserte en électricité et la baisse des prix des denrées de premières nécessités.

"Cette série de manifestations des 30, 31 et 1, est mordicus maintenue et nous demandons à tous les Guinéens épris de paix et justice de se mobiliser et descendre dans les rues de Conakry conformément à l'itinéraire indiqué : Rond-point Tannerie-Gbessia-Hamdallaye et Stade du 28 Septembre", a-t-elle lancé.