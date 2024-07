Ile Maurice: L'opposition rencontre Adrien Duval ce mardi

Suite à notre article du 29 juillet dans lequel nous écrivions qu'Adrien Duval est disposé à revoir le «seating arrangement» de l'opposition à l'Assemblée nationale et qu'il suffisait que le leader de l'opposition lui en fasse la demande, on nous fait savoir qu'en fait, le leader de l'opposition avait déjà écrit à Adrien Duval, le 22 juillet, pour demander un changement de places.

Mais le speaker avait répondu le même jour pour dire, texto : «In the absence of evidence of a consensus having been reached amongst Members of the Opposition for a change in the existing arrangements, I regretfully reiterate to you that I will not accede to your requests in the circumstances.»

L'absence de consensus, telle que décrite par le nouveau speaker, parmi l'opposition proviendrait du fait que Xavier-Luc Duval et Patrick Armance ne partagent pas ce consensus. Bref, les deux PMSD ne veulent pas changer de place.

Après notre article d'hier, Adrien Duval a téléphoné à Arvin Boolell ce matin pour lui dire qu'il est disposé à rencontrer l'opposition pour parler du «seating arrangement». Il semble qu'il soit d'accord en principe avec le changement de places des membres de l'opposition mais il a demandé de «respecter» Xavier-Luc Duval et de ne pas pousser ce dernier vers le poulailler. On n'a pas parlé de Patrick Armance.

Mais entretemps il y a eu un développement majeur : la même opposition déposera une motion de blâme demain mardi 30 juillet contre Adrien Duval à la suite de sa participation, selon les membres de l'opposition, à la campagne électorale du gouvernement.

%

Dès lors, si l'opposition conteste le speakership d'Adrien Duval, comment et pourquoi le rencontrer en tant que tel ? Les membres de l'opposition ont cogité et ont finalement décidé de rencontrer Adrien Duval demain matin à 10 h 30, juste avant le début des travaux parlementaires.

Pour Aadil Ameer Meea, député du MMM, que nous avons contacté, l'opposition réitérera sa demande de changement du «seating arrangement» pour le remettre «comme c'était avant Sooroojdev Phokeer et à travers le monde, c'est-à-dire que les groupes parlementaires de l'opposition à savoir le PTr, le MMM et les Nouveaux Dmocrates soient ensemble. Pour ce qui est des autres membres, que le speaker en décide». Nous avons compris qu'il voulait parler du PMSD en particulier.

Pourquoi les membres des partis de l'opposition doivent être ensemble ? Patrick Assirvaden, élu travailliste : «Nous nous concertons souvent et 'compare notes'. Les membres du MSM et ses alliés ne siègent-ils pas ensemble ? Pourquoi pas nous ? L'opposition doit refléter le groupe de vrais opposants.»

Il nous parle aussi de l'importance de mettre fin à la distanciation sociale qui empêche les membres de l'opposition de travailler ensemble. «Aussi, il faut mettre fin à l'arrangement infâme imposé par Phokeer en début d'année et qui visait à faire croire que l'opposition n'est composée que de membres des minorités.»

Nous saurons demain matin l'issue des discussions de l'opposition avec le nouveau speaker.