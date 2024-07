Ile Maurice: Demande de permis EIA pour un projet de fonderie à Rivière-du-Rempart

La société Purple Ridge Ltd a pour projet de fonte de ferraille pour l'utilisation locale et l'exportation à Île D'Ambre, Rivière-du-Rempart, sur un site de 4 220 m2 utilisé comme parc à ferraille.

Dans la demande d'Environment Impact Assessment (EIA), il est indiqué que ce site a été choisi pour minimiser les coûts de transport entre le parc à ferraille et la fonderie. Le site comprendra une zone de chargement et de déchargement, un entrepôt, la fonderie, un bâtiment administratif, un parking et une balance.

La fonderie d'une capacité de 6 000 kg par jour impliquera «la fusion et le traitement du métal, la préparation des moules et des noyaux, la coulée du métal en fusion dans le moule, le refroidissement pour la solidification et le démoulage de la pièce et enfin la finition de la pièce brute». Le rapport aborde les impacts sur l'environnement : émissions atmosphériques et sonores des travaux d'excavation et de construction ; fumées, poussières et chaleur résultant des étapes du processus ; ainsi que déchets solides de l'exploitation et de la démolition.

Le rapport souligne toutefois les mesures d'atténuation et un plan de gestion et surveillance de l'environnement pour prévenir les risques pour l'environnement, la santé et la sécurité. «Le projet n'aura pas d'incidences significatives sur la région et apportera des avantages économiques à la région et au pays.» Contactée pour en savoir plus sur le projet, la personne concernée nous a fait comprendre et que le projet est encore à un stade précoce.