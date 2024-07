Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Juillet 2024

Sénégal : Coopération ivoiro-sénégalaise/10è session de la grande commission mixte - Yacine Fall attendue ce mardi à Abidjan

La ministre sénégalaise des Affaires Étrangères, Yacine Fall est attendue le mardi 30 juillet 2024 à Abidjan en vue de prendre part à la 10ème session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui se tiendra du 31 juillet au 1er août 2024.L'information a été rapportée dans une note d'information transmise le lundi 29 juillet 2024 à Abidjan.net. Le 07 mai dernier, rappelle-t-on, au cours d'une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a proposé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, la réactivation de la grande commission mixte entre les deux pays pour renforcer les axes de coopération. (Source : abidjan.net)

Niger : Programmes de développement sous financement de l’institution - Le Gouvernement nigérien et la Banque organisent une revue

Le Premier Ministre Ali Mahamane Lamine Zeine a reçu, dans la matinée du lundi 29 juillet 2024, une délégation de la Banque mondiale, conduite par son Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale M. Ousmane Diagana, venue faire le point des programmes sous financement de l’institution, leur remise en œuvre ainsi que les résultats. A l’issue de cette rencontre, le Vice-président de la Banque Mondiale en mission de trois jours au Niger, a rappelé devant la presse que « la banque Mondiale et le Niger entretiennent un partenariat de très longue date qui se traduit par un financement de programmes orientés vers la satisfaction des besoins essentiels des populations dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau, de l’assainissement et du développement des infrastructures ». (Source :Anp)

Mali : Rumeur sur le retrait des structures publiques de Kidal - Le gouverneur apporte démenti formel

Le gouverneur informe la population de la région de Kidal, qu’il a constaté, depuis quelques jours, la publication de fausses informations véhiculées par des individus malintentionnés par la voie des réseaux sociaux sur un retrait des structures publiques de la ville de Kidal. Le gouverneur tient à apporter un démenti formel auxdites informations à caractère propagandiste qui ne visent qu’à créer la panique au sein des paisibles populations de la région. Le gouverneur rassure la population de la région de Kidal que l’Administration, les FAMA demeurent résolument engagées sur place à Kidal et sur toute l’étendue de la région avec comme seul objectif le bien-être de la population, la protection des personnes et de leurs biens, sans distinction d’ethnie et de couleur. (Source : abamako.com)

Togo : Accès à l’énergie - Le projet « 50 000 lampadaires » présenté aux autorités locales de la région maritime

Au Togo, le projet de déploiement de 50 000 lampadaires solaires sur l’ensemble du territoire suit son cours. L’initiative, menée par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER), a été présentée le jeudi 25 juillet dernier aux autorités de la région maritime, à savoir les préfets, maires et représentants d'institutions. Ces derniers ont été sensibilisés au projet lors d’un atelier à Davié, à 5 km au sud de Tsévié. L'objectif de cette rencontre était d'informer et de recueillir l'adhésion des participants sur le déploiement, la sécurisation et la maintenance des lampadaires solaires, dans la zone. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Direction générale des impôts- La Fédération des syndicats lève son mot d’ordre de grève

En conférence de presse, le lundi 29 juillet 2024, sur le site fiscal de Cocody, la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts (Fesy-Dgi) a annoncé la levée de son mot d’ordre de grève. La fédération avait appelé à une grève pour les 31 juillet, 1er et 2 août 2024. Cette grève n’aura donc plus lieu. La déclaration a été lue par le président en exercice de la FESY-DGI, et porte-parole, Zéréyé Zedou Narcisse. (Source : Le Nouveau Reveil)

Rca : Épidémie de la variole du singe- Le ministre de la santé tire la sonnette d’alarme

Le 28 juillet 2024, le ministre de la Santé et de la population, Dr Pierre Somsé a tenu une conférence sur l’épidémie de la variole du singe. Dans son allocution, le ministre a exhorté les familles de ne pas hésiter à se rendre à l'hôpital dès l'apparition des premiers signes, précisant que l'hospitalisation et les soins sont totalement gratuits. La variole du singe est une maladie qui se manifeste comme la variole avec des irruptions sur le corps qui comportent à leur sein une substance qui est chargée de virus. Cette substance va se transformer en croûte lors de la guérison, puis va tomber. Cette maladie peut durer 14 jours, et peut aussi conduire à la mort dans 10 à 11% des cas, et peut aussi donner lieu à des complications débilitantes, a expliqué le ministère sur Facebook. Ce virus extrêmement contagieux passe de l'animal à l'Homme, récemment une transmission interhumaine par voie sexuelle (Source : abangui.com)

Gabon : JO de Paris 2024 - Jean-Claude Djimbi, unique arbitre Africain de Judo

Jean-Claude Djimbi, licencié de la Fédération gabonaise de judo et Ju-Jitsu (FEGAJUDO), est l'unique arbitre africain sélectionné pour officier aux Jeux Olympiques de Paris 2024.Cette participation marque sa deuxième présence consécutive à cet événement prestigieux, après avoir arbitré aux JO de Tokyo en 2021.Malgré une médiatisation moindre par rapport aux athlètes, Jean-Claude Djimbi joue un rôle crucial sur les tatamis des Jeux Olympiques pour la deuxième fois de sa carrière, ayant obtenu sa qualification le 17 avril 2024.« Comme les athlètes, nous passons par une phase de qualification. Sur le World Tour, nous étions une dizaine d'arbitres africains. Le système de qualification repose sur l'acquisition de points lors des compétitions. Seuls les seize meilleurs sont sélectionnés. J'ai travaillé dur et j'ai atteint la 14ᵉ place, ce qui m'a permis d'être présent à Paris », a expliqué Jean-Claude Djimbi. (Source : alibreville.com)