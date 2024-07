Sénégal: CEDEAO - La production d'énergie solaire photovoltaïque est passée de 5 à 750 Mégawatts en 14 ans (directeur)

Dakar — Le directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO (CECREEC), Francis Sempore, a indiqué, lundi, a Dakar, que les capacités de production d'énergie solaire photovoltaïque accordées au réseau énergétique interconnecté traditionnel sont passées, dans l'espace communautaire, d'une puissance de 5 MW en 2010 à 750 MW en 2024.

"Entre 2010 et maintenant, les capacités de production d'énergie solaire photovoltaïque accordées au réseau énergétique traditionnel ont été multipliées par environ 750 MW. Nous avons aujourd'hui 750 MW de solaire accordés aux réseaux énergétiques classiques, alors qu'en 2010 on avait à peine 5 MW. Donc, nous pouvons dire que l'énergie renouvelable est une réalité dans les pays de la CEDEAO", a-t-il dit.

Francis Sempore s'exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture d'un atelier annuel axé sur le système de certification et de compétence en énergie durable de la CEDEAO, qui se tient à Dakar jusqu'au 2 août.

"L'objectif visé par cet atelier est de consolider les acquis de tout ce qui a été mis en oeuvre depuis 2015 mais également de se projeter à l'horizon 2027 et positionner le système de certification et de compétence en énergie durable, comme un organisme de référence( ) au niveau international et régional", a-t-il précisé.

Il a indiqué qu'il reste des "défis à relever parmi lesquels ceux liés aux ressources humaines de qualité". Selon lui , "il est important que toutes les infrastructures réalisées pour nos populations et celles des zones rurales soient durables". "Et pour ça, il faut des personnels qualifiés, pour les entretenir", a-t-il dit.

Cheikh Niane, le secrétaire général du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, estime que l'énergie durable est un des leviers de la transition énergétique au Sénégal, à l'instar du renforcement des capacités des acteurs intervenant dans ce domaine.

Il a rappelé que le système de certification et de compétence en énergie durable a été initié en 2015 par le Centre des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, avec l'appui des partenaires de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) et la Coopération internationale allemande (GIZ).

"Le système régional de certification et de compétence en énergie renouvelable a pour objectif de renforcer les compétences professionnelles des concepteurs, installateurs, inspecteurs et autres acteurs intervenant dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest", a-t-il ajouté.

Il a en outre relevé que la certification des professionnels en énergie durable joue un rôle très important dans les objectifs globaux de la CEDEAO visant à assurer une énergie propre et durable pour tous.

Cheikh Niane a indiqué que le plan stratégique 2023-2027 du CECREEC ambitionne de positionner le système de certification et de compétence de la CEDEAO, en un organisme de certification aux normes régionales et internationales.

"Il constitue également un maillon essentiel de la durabilité des infrastructures d'énergie durable déployées dans la région de la CEDEAO au profit de nos populations, des campagnes et des villes", a-t-il encore souligné, ajoutant qu'il " représente aussi une opportunité pour améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes intervenant dans le secteur de l'énergie durable".