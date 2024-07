Sénégal: Tennis de table - Ibrahima Diaw avait 'largement sa place' en 16e de finale, selon son entraineur

Le pongiste sénégalais Ibrahima Diaw avait "largement" les moyens de se qualifier pour les 16e de finale du tournoi de tennis de table des Jeux olympiques Paris 2024, mais il a été perdu par des problèmes de comportement et de concentration, a analysé le sélectionneur national, Mouhamed Youssoupha Ibrahima Gueye.

"C'est mitigé, il y avait de la place pour la qualification. Il y avait largement de la place. Il y a eu de petites sautes de concentration. C'était un bon match, mais je suis resté sur ma faim", a-t-il déclaré après la défaite de Diaw.

Le pongiste sénégalais a été éliminé (3-4) par le Hongkongais Wong Chun Ting, en 32e de finale du tournoi de tennis de table des Jeux olympiques Paris 2024, au terme d'un match intense joué en sept sets.

S'entretenant avec des envoyés spéciaux de médias sénégalais aux JO de Paris, le technicien a indiqué que son protégé a perdu le match "sur des détails".

"Ce qui s'est passé en amont, l'a fait de se disperser. C'est le détail qui fait la victoire, ce qui a fait la défaite d'aujourd'hui. On ne doit pas se disperser, on doit faire focus sur les choses", a-t-il dit, en refusant d'en dire plus.

Mouhamed Youssoupha Ibrahima Guèye a pointé le comportement de son poulain, qui a refusé de participer aux différents tournois de qualification olympique, après avoir été médaillé aux Jeux africains d'Accra, en mars dernier.

Le pongiste avait invoqué un différend avec son entraîneur en accusant la Fédération sénégalaise de tennis de table d'avoir laissé la situation s'envenimer sans intervenir.

Le natif de Créteil (France), suspendu par la Fédération sénégalaise de tennis de table, a finalement été autorisé à aller chercher la qualification pour les JO. Il a obtenu son ticket grâce à son ranking mondial.

Lundi, le pongiste sénégalais et son entraîneur étaient très distants et ne se parlaient pas, Diaw semblant suivre des consignes venant de la tribune.

"Il faut se départir des complexes, il ne faut pas être complexé. Nous sommes Sénégalais, nous avons du savoir [...]. C'est son comportement qui a fait qu'il a perdu. Il est meilleur que le Hongkongais", a regretté le technicien sénégalais.

Il estime que son protégé a perdu à cause de son immaturité. "On va réfléchir à des solutions. La fédération va réfléchir à des solutions. On va l'accompagner, mais la balle est dans son camp", a prévenu le sélectionneur national, premier médaillé sénégalais de la discipline en Afrique, en 2003.