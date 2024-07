Sénégal: Kaolack - Trois communes fédèrent leurs actions pour lutter contre le paludisme

Kaolack — Les communes de Kaolack, Sibassor et Kahone (centre) ont signé, lundi, des lettres d'engagement dans le cadre de la lutte contre le paludisme, a constaté l'APS.

La cérémonie de signature s'est déroulée sous la supervision des responsables du Cadre de concertation, de coordination et d'actions de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal (3 Cap Santé). Cette structure, qui est en partenariat avec Speak Up Africa, a signé une convention avec l'Union des associations des élus locaux (UAEL) du Sénégal.

Ces partenariats viennent en appui aux efforts de l'Etat du Sénégal qui a pour objectif d'accélérer la pré-élimination pour atteindre l'élimination du paludisme d'ici 2030 à Kaolack et dans le reste du pays.

"Comme vous le savez, 3 Cap Santé travaille beaucoup à améliorer la santé de la mère, de l'enfant, des adolescents et des jeunes", a expliqué Moundiaye Cissé, le président de 3 Cap Santé.

Il a précisé que c'est dans ce cadre que sa structure a signé une convention avec l'UAEL pour "contribuer à ce que les collectivités territoriales mettent davantage de ressources pour la santé de la mère et de l'enfant".

Selon lui, 3 Cap Santé estime qu'il est nécessaire de travailler avec les collectivités territoriales, notamment celles de Kaolack, Sibassor et Kahone. L'objectif est d'améliorer les ressources allouées à la lutte contre le paludisme, à travers la signature de cette convention qui vient matérialiser les engagements pris lors de différents ateliers tenus dans ce sens.

Il a rappelé que ces ateliers étaient destinés à sensibiliser les maires et autres élus territoriaux sur la question du paludisme qui fait des ravages dans beaucoup de localités du Sénégal, dont Kaolack. Cette région fait partie en effet des régions les plus touchées par le paludisme, après Kolda (sud), Tambacounda (est) et Kédougou (sud-est).

"Les maires s'étaient engagés à travailler avec nous pour améliorer la santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme par le financement de la lutte (...)", a expliqué M. Cissé.

Ils devaient traduire cet engagement à travers "des actions de sensibilisation, la prise en charge de la couverture maladie universelle, entre autres actions" devant "permettre d'arriver à zéro cas de paludisme dans ces collectivités territoriales", a-t-il indiqué.

"Nous allons essayer de développer davantage de stratégies et mobiliser beaucoup plus de moyens pour toucher un plus grand nombre de collectivités territoriales, pour impacter davantage dans la lutte contre le paludisme (...)", a promis Moundiaye Cissé.

"Nous ne pouvons pas ne pas fédérer nos actions pour parvenir à cet objectif d'atteindre zéro cas de paludisme dans nos communes. Et pour cela, la sensibilisation des communautés doit également se faire avec l'implication de tous, pour atteindre nos objectifs", a déclaré au nom des communes signataires de ces lettres d'engagement, le premier adjoint au maire de Sibassor, Serigne Diop.