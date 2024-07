Sénégal: La lutte contre le financement du terrorisme tributaire de la compréhension de ses mécanismes de financement (officielle)

Dakar — L'efficacité de la lutte contre le financement du terrorisme nécessite "une compréhension par le plus grand nombre des mécanismes financiers utilisés par les réseaux terroristes pour financer leurs activités", a déclaré, lundi, à Dakar, la présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Ramatoulaye Gadio Agne.

"Cette lutte requiert aussi, et surtout, des professionnels de la justice pénale, une maîtrise des techniques et méthodes de détection, de poursuite et de jugement de cette infraction assez spécifique", a dit Mme Agne, représentante du Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment de l'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) au Sénégal.

Ramatoulaye Gadio Agne intervenait à la cérémonie d'ouverture d'un atelier régional de formation des formateurs sur la lutte contre le financement du terrorisme, dans le cadre du plan d'action prioritaire 2020-2024 de la CEDEAO contre le terrorisme.

Selon la présidente de la CENTIF, le terrorisme et l'économie qui le sous-tend et qui le charrie ont "dépassé le stade de menace et constituent une douloureuse réalité à laquelle les États et la communauté sont condamnés à faire face".

"Ce combat, qui doit et sera impérativement gagné, nécessite des actions sur plusieurs sphères, dont la plus remarquable est sans doute le terrain judiciaire [...]", a-t-elle soutenu.

Selon Ramatoulaye Gadio Agne, "contrer le financement du terrorisme participe en quelque sorte à la prévention de la commission de l'autre infraction très grave, qui est le terrorisme".

"En définitive, en empêchant les groupes terroristes d'accéder aux ressources financières, vous les aurez privés d'un moyen d'action conséquent", a-t-elle expliqué.

Ramatoulaye Gadio Agne a invité les participants à "se familiariser" avec tous les outils nécessaires à leurs offices dans le cadre de la formation.

"Ce stage sera particulièrement accentué sur les techniques de formation puisque [...] pour que la lutte soit efficace, il faut que les capacités du plus grand nombre soient renforcées", a-t-elle estimé.