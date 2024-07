Niger: Les DG des douanes de l'AES chez le chef de l'Etat, Abdourahamane Tiani

Le chef de l'Etat du Niger, le général de Brigade Abdourahamane Tiani a reçu, jeudi 25 juillet 2024, les directeurs généraux des Douanes de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) et le commissaire général de l'Office togolais des recettes.

A Niamey au Niger, dans le cadre de la première réunion des Directeurs généraux (DG) de douanes de la Confédération AES, conformément aux orientations données par les chefs d'Etat de l'AES, lors du 1er Sommet tenu, le 6 juillet dernier à Niamey, les DG des douanes du Burkina, du Mali et du Niger, ainsi que le commissaire général de l'Office togolais des recettes ont été reçu par le chef de l'Etat nigérien, le général Abdourahamane Tiani, jeudi 25 juillet 2024.

« Je pense qu'il faut commencer déjà par dire notre satisfaction et notre fierté, car c'est vraiment un honneur pour nous d'être reçus par le président après avoir été reçus par le Premier ministre », a indiqué le DG des douanes du Mali, l'inspecteur Amadou Konaté. Il a poursuivi être venus rendre compte au président du CNSP, des travaux qu'ils ont tenus depuis quelques jours à Niamey. « Il s'agit de deux activités majeures, une première est relative à l'interconnexion des systèmes douaniers entre nos différents pays, une activité

qui a commencé avant l'AES, mais qui a pris un coup d'accélération avec la Confédération de l'AES », a précisé l'inspecteur Konaté. Pour lui, la deuxième activité est relative au fait que les douanes et l'Office togolais des recettes mesurent les enjeux liés à la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO.

« En mesurant ces enjeux, il s'agissait pour nous très rapidement, conformément aux orientations données par les différents chefs d'Etats, de nous concerter pour harmoniser nos positions et aller dans le sens des orientations », a ajouté le directeur général des Douanes du Mali. « Au nom des directeurs généraux et du commissaire général, on ne peut que remercier le président pour nous avoir accordé cet honneur », a-t-il conclu.

Cette audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances, du directeur de cabinet adjoint du président, du conseiller chargé des questions diplomatiques et stratégiques et celui chargé des questions financières du Président du CNSP.