Soudan: Le gouverneur du Nord-Darfour condamne les deux massacres humains à El Fasher

El Fasher — Le gouverneur du Nord Darfour, Hafiz Bakhit a condamné les bombardements d'artillerie intensifs et systématiques par la milice rebelle 'Al Dagalo' sur les marchés, les quartiers et les installations de services de la ville d'El Fasher au cours du trois jours passés, alors qu'un certain nombre d'obus de roquettes sont tombés hier et avant-hier sur le marché Sud-Fasher (al-Mawashi), plus de soixante civils ont été tués et plus de cent autres blessés.

Bakhit a décrit ce qui s'est comme l'un des plus grands massacres humains commis par les milices rebelles - FSR contre des civils non armés qui se rendent sur ce marché dans le but de gagner leur vie, soulignant l'importance que la communauté internationale, à travers ses institutions judiciaires et juridiques, puisse jouer son rôle de protection des civils à El Fasher en menant une enquête approfondie sur les deux massacres pour mettre fin aux agissements irresponsables de cette milice.

Le gouverneur a poursuivi dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise lundi en affirmant que le ciblage des civils par la milice rebelle 'Al Dagalo-FSR' avec des missiles et des obus d'artillerie lourde est un acte qui viole les lois de la guerre, qui soulignent l'importance de protéger les civils pendant les guerres.

Bakhit a exprimé sa surprise face au ciblage des civils par les milices rebelles et a qualifié cela d'erreurs stratégiques et graves à un moment où ils prétendent qu'ils cherchent à instaurer la démocratie et à éliminer l'injustice et la marginalisation.