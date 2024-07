Maroc: Le CSPJ supervise le premier concours des attachés de justice depuis la passation de la présidence de l'Institut supérieur de la magistrature

Rabat — Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a supervisé vendredi le lancement du premier concours des attachés de justice depuis la passation de la présidence de l'Institut supérieur de la magistrature du ministre de la Justice au Président délégué du CSPJ.

Ce concours, organisé les 26, 27 et 28 juillet à Rabat, a été ouvert à 3.000 candidats de toutes les régions du Royaume pour 300 postes d'attachés de justice, a relevé le CSPJ dans un communiqué, indiquant qu'il s'est déroulé dans un climat de discipline, de responsabilité et d'intégrité, conformément aux textes juridiques de référence et sur la base des mesures et standards énoncés par la décision du président délégué du CSPJ, publiée le 20 joumada II 1445 (03 janvier 2024).

Les six épreuves comprenaient un sujet relatif aux aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels, des tests sur le droit civil, le droit pénal, le code de la famille et le code du travail, ainsi que la traduction d'un texte du français, de l'anglais ou de l'espagnol, selon le choix du candidat, avec des questions portant sur la compréhension du texte, poursuit le communiqué.