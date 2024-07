Maroc: Fête du Trône - Sa Majesté le Roi reçoit un message de félicitations du Souverain de Thaïlande

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Souverain de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, à l'occasion du 25è anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Souverain thaïlandais exprime ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi et de paix et de prospérité au Royaume du Maroc et à son peuple.

Il fait part de sa satisfaction de voir les deux Royaumes et peuples partager leurs expériences respectives, consolidant les liens et la coopération entre le Maroc et la Thaïlande dans divers domaines tout au long des trois décennies de leurs relations diplomatiques, mettant en avant "la profonde affinité liant les deux Familles Royales comme pierre angulaire de Notre amitié".

Le Souverain thaïlandais s'est également dit convaincu que ces relations profondes permettront aux deux Royaumes de franchir de nouveaux paliers en matière de coopération, sur les plans économique, éducatif, touristique et du développement durable, au service des intérêts des deux pays et peuples.