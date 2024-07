Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue iranien

Iran — M. Hussein Awad Ali, ministre (en charge) des Affaires étrangères s'est réuni lundi 29 avec M. Ali Bagheri, ministre iranien des Affaires étrangères par intérim.

Lors de sa visite en République islamique d'Iran pour participer à l'investiture du nouveau président iranien Masoud Pezeshkian, le Ministre soudanais a transmis les félicitations du Président du Conseil Transitoire de souveraineté, du gouvernement et du peuple soudanais aux dirigeants et au peuple iraniens à l'occasion du succès du transfert de pouvoir en douceur grâce à des élections libres qui incarnent la volonté du peuple iranien dans leur recours aux urnes et constituent un modèle d'approche démocratique à suivre dans la région. Ensuite, Son Excellence a apporté un éclairage sur la situation au Soudan.

Pour sa part, le ministre iranien a remercié l'intérêt des dirigeants et du peuple soudanais pour ce qui se passe en Iran et a exprimé sa satisfaction quant à la participation d'une délégation de haut rang à cette occasion importante. Il a souligné que l'Iran se tenait aux côtés du Soudan et suivait les événements qui s'y déroulent.

Au cours de la séance, les deux ministres ont exprimé leur joie du rétablissement des relations bilatérales entre les deux pays et ont affirmé leur détermination à les faire progresser pour réaliser les intérêts communs des deux peuples. Les deux parties sont convenues de renforcer leurs cadres de coordination dans les forums régionaux et internationaux.