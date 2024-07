Algérie: Suppression de l'extrait de rôle et du certificat de non imposition du dossier de la bourse universitaire

Alger — La Direction générale des Impôts (DGI), a annoncé, lundi dans un communiqué, la suppression de l'extrait de rôle et du certificat de non imposition du dossier relatif à la demande de la bourse universitaire, et ce à partir de la prochaine année universitaire 2024-2025.

"La DGI porte à la connaissance des étudiants universitaires désirant bénéficier de la bourse universitaire, que dans le cadre de la simplification des procédures universitaires, il a été décidé de supprimer l'extrait de rôle et le certificat de non imposition de tout dossier administratif relatif à la demande de cette bourse, et ce, à partir de l'année universitaire 2024-2025", a précisé la même source.

A cet effet, la DGI a appelé les étudiants concernés par la bourse universitaire à s'abstenir de se rapprocher des centres d'impôts pour demander l'extrait de rôle ou le certificat de non imposition, conclut la même source.