Afrique de l'Ouest: Baisse généralisée des indicateurs clés de la BRVM ce 29 juillet 2024.

La fin de la séance de cotation de ce lundi 29 juillet 2024 n'a pas été heureuse pour les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) qui ont tous enregistré une baisse.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,411 milliard FCFA la veille à 1,114 milliard FCFA ce 29 juillet 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 13,139 milliards FCFA, passant de 8 902,541 milliards FCFA le vendredi 26 juillet à 8 889,402 milliards FCFA ce lundi 29 juillet 2024.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 23,714 milliards, se situant à 10 392,357 milliards FCFA contre 10 416,071 milliards FCFA la veille.

L 'indice BRVM composite s'est replié de 0,15% à 238,95 points contre 239,30 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,18% à 119,55 points contre 119,76 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,65% à 112,14 points contre 112,87 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,23% à 1 855 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,93% à 4 395 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 2 250 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 2,38% à 7 300 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 1,40% à 1 090 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 6,51% à 2 800 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,93% à 2 200 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,67% à 525 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 6 500 FCFA).